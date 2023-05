Ruud van Nistelrooij stapt per direct op bij PSV

Voetbaltrainer Ruud van Nistelrooij vertrekt per direct als hoofdtrainer bij PSV. 'Dit heeft hij woensdagochtend bekend gemaakt', zo meldt PSV zojuist.

Gesprekken

Na verschillende gesprekken over interne zaken die de afgelopen weken werden gevoerd, vond dinsdagavond een gesprek plaats tussen de Directie en Van Nistelrooij. Daarin werd besloten de focus op de wedstrijd van aanstaande zondag tegen AZ te houden en na het seizoen verder te praten.

'Te weinig draagvlak'

Van Nistelrooij meldde vanochtend dat er in zijn ogen te weinig draagvlak en support was binnen de club om langer door te gaan. Dit legde hij direct daarna ook uit aan de spelersgroep en staf. Aanstaande zondag neemt Fred Rutten, op verzoek van de directie, tijdelijk zijn rol als Hoofdtrainer over.

'Dankbaar'

PSV betreurt Van Nistelrooij zijn besluit en is hem dankbaar voor het winnen van de Johan Cruijff Schaal en de TOTO KNVB Beker dit seizoen en hoopt het voetbaljaar af te sluiten met het behalen van de tweede plaats.