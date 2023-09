Philips en PSV veroveren wereldrecord met langstlopende sponsorship

De langstlopende sponsorverbintenis ter wereld tussen Philips en PSV is goed voor een officieel wereldrecord. Dat maken Philips en PSV bekend daags na het 110-jarig bestaan van de voetbalclub. Dit record wordt officieel bekrachtigd door een vermelding in het Guinness Book of Records. Philips CEO Roy Jakobs en algemeen directeur PSV Marcel Brands nemen later vandaag de officiële oorkonde ter bevestiging van het wereldrecord in ontvangst.

De samenwerking tussen Philips en PSV bestaat vandaag 110 jaar en is daarmee uniek in de wereld. Sinds de oprichting van de Philips Sport Vereniging in 1913 zijn de club en het gezondheidstechnologiebedrijf onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als ‘founder’ van PSV speelde Philips een belangrijke rol in de ontwikkeling van de club. Philips en PSV werken tegenwoordig nauw samen aan nieuwe innovaties om PSV’s topsportklimaat te versterken. De kennis en oplossingen van het gezondheidstechnologiebedrijf worden onder meer ingezet voor onderzoek op het gebied van voetbalcognitie en spierbelastbaarheid. Daarnaast is Philips een van de drijvende krachten achter het PSV Brainport partnership en naamgever van het Philips Stadion.

Officiële erkenning in Guinness Book of World Records

Op de verjaardag van PSV vestigen Philips en de club een wereldrecord. De waardevolle samenwerking krijgt de officiële erkenning als ‘Longest time to sponsor a sports team’ in het Guinness Book of World Records. Het vorige record stond op naam van Ford Motor Company en het Australische Geelong Football Club met 98 jaar.

Samenwerking springlevend

“We zijn als oprichter en partner al 110 jaar nauw betrokken bij de club. Het is daarmee een goed voorbeeld hoe wij als bedrijf staan voor lange termijn samenwerkingen, gebaseerd op innovatie, relatie en impact. Het is een prachtige erkenning voor meer dan een eeuw vruchtbare samenwerking dat we nu ook een officieel wereldrecord te pakken hebben”, zegt Roy Jakobs, CEO van Philips. “Philips en PSV zijn vanuit Eindhoven uitgegroeid tot spelers van wereldformaat. Onze band is uniek en we blijven ons vernieuwen. Met onze innovaties in gezondheidstechnologie dragen we op meerdere vlakken bij aan betere prestaties van PSV. Dat maakt onze samenwerking misschien wel relevanter dan ooit.”

Belangrijk voor regio Brainport Eindhoven

“Philips staat natuurlijk aan de basis van het verleden, het heden en de toekomst van onze club”, zegt Marcel Brands, algemeen directeur bij PSV. “Hoewel de invulling van het sponsorship in de loop der jaren is veranderd, zijn we onverminderd blij met de inzet van Philips. We blijven samen innoveren en trekken samen op in maatschappelijke initiatieven, waarin we de hele regio betrekken. De samenwerking is daarom niet alleen belangrijk voor PSV, maar voor iedereen in de regio Brainport Eindhoven.”

Verschillende activiteiten om te vieren

Het record wordt vandaag aangekondigd door een video met wijlen Frits Philips in de hoofdrol. Meneer Frits heeft altijd een bijzondere band gehouden met zijn geliefde PSV, net zoals vele topmannen uit de geschiedenis van Philips (vanuit de familie Philips bijvoorbeeld Frans Otten en Henk van Riemsdijk), maar zeker ook de huidige CEO, Roy Jakobs. De komende periode volgen meer activiteiten vanuit Philips en PSV om het bijzondere record te vieren. Philips schenkt bijvoorbeeld een plaquette aan PSV ter herinnering aan het record. Deze plaquette wordt binnenkort onthuld bij het Philips Stadion.