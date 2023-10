John van ‘t Schip door Ajax aangesteld als interim-hoofdtrainer

Assistent-trainer Valkanis

Michael Valkanis, tot vandaag hoofdtrainer bij Hapoel Tel Aviv, wordt aangesteld als assistent-trainer. De Australiër (Melbourne, 23 augustus 1974), die eerder met Van ’t Schip samenwerkte bij de Griekse nationale ploeg, Melbourne City en PEC Zwolle, tekent een contract tot en met 30 juni 2024. Hedwiges Maduro, die de afgelopen week de honneurs als hoofdtrainer waarnam, keert terug in zijn rol als assistent-trainer. Tijdelijk assistent-trainer Dave Vos pakt vanaf vandaag zijn taken als hoofdtrainer van Jong Ajax weer op.

Van het Schip en Ajax

Van ‘t Schip (Fort St. John, 30 december 1963) speelde van 1981 tot en met 1992 in het eerste elftal van Ajax waarna hij naar het Italiaanse Genoa vertrok. Na zijn actieve voetbalcarrière was hij in de periode van 1997 tot en met 2001 jeugd- en assistent-trainer in Amsterdam. Na één seizoen als hoofdtrainer van FC Twente keerde hij bij de club terug als trainer van Jong Ajax (2002-2004). In de zomer van 2004 werd de ex-international (41 interlands) aangesteld als assistent-bondscoach van het Nederlands elftal.

Terugkeer bij Ajax

In 2008 keerde Van ‘t Schip wederom terug bij Ajax, deze keer in de rol van assistent bij het eerste elftal. Vanaf eind 2009 was hij technisch eindverantwoordelijk bij de kort daarvoor opgerichte club Melbourne Heart en daarna hoofdtrainer bij Chivas Guadalajara en Melbourne City. In 2017 kwam hij terug naar Nederland om als hoofdtrainer van PEC Zwolle aan de slag te gaan. Van 2019 tot en met 2021 bekleedde hij de functie als bondscoach van Griekenland.

'Ras-ajacied'

Jan van Halst: “John is een ras-Ajacied die veel ervaring heeft opgedaan in binnen- en buitenland, zowel op het veld als daarbuiten. Wat ons betreft is hij voor nu de aangewezen persoon om aan de prestaties een positieve draai te geven. Allereerst als hoofdcoach bij het eerste elftal. Voor de langere termijn zal een andere technische rol voor hem in het verschiet liggen. John heeft eerder goed samengewerkt met Michael Valkanis als assistent-trainer en wij denken dat Michael een welkome toevoeging is aan onze technische staf.”

'Snel de sportieve weg omhoog pakken'

John van ’t Schip: “Ik ben blij dat het rond is en ik heb veel zin om te gaan beginnen bij de club waar het voor mij ook ooit is begonnen. Uit de gesprekken die ik met alle betrokkenen hierover heb gevoerd heb ik een erg goed gevoel overgehouden. Ajax moet snel de sportieve weg omhoog pakken en daar werk ik graag aan mee.”