Marijn Beuker wordt ‘Director of Football’ bij Ajax

Nieuwe titulaire directiepositie

'Beuker wordt ‘Director of Football’, een nieuwe titulaire directiepositie die valt onder de algemeen directeur. De 39-jarige Beuker bereikte met Ajax overeenstemming over een contract dat loopt van 1 december 2023 tot 1 juli 2028', zo meldt Ajax woensdag.

Jeugdopleiding

Hij wordt verantwoordelijk voor de jeugdopleiding, alle direct daaraan ondersteunende disciplines en voor de afdelingen Scouting en Football Analytics. Beuker is afkomstig van het Schotse Queen’s Park FC.

Splitsing functie 'Technisch Directeur'

Jan van Halst: “De oorspronkelijke functie van technisch directeur wordt over twee functies verdeeld. Naast Marijn gaat de club nog iemand aannemen die met name verantwoordelijk wordt voor transferzaken en voor het managen van de technische staf, van zowel Jong Ajax als Ajax 1. Wij zijn blij dat Marijn snel kan starten en hebben er veel vertrouwen in dat hij een positieve bijdrage gaat leveren aan de club.”

Beuker: 'Ajax weer aan de top krijgen'

Marijn Beuker: “Ajax is een fantastische voetbalclub met een rijke geschiedenis en een enorm potentieel voor de toekomst. Ik kijk ernaar uit om binnenkort aan de slag te gaan en om deel uit te maken van een team, met als gezamenlijk doel Ajax weer aan de top te krijgen.”

AZ

Beuker (Arnhem, 21 september 1984) studeerde onder meer aan de Cruyff University. In 2007 startte hij als coördinator talentontwikkeling bij AZ, om daarna van 2013 tot 2021 binnen de Alkmaarse club werkzaam te zijn in de functie van Hoofd Voetbalontwikkeling & Strategie. Eind 2021 trad hij als Director of Football in dienst bij Queen’s Park FC, de club die na twee promoties momenteel uitkomt in de Schotse Championship.