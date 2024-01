Directeur sport Maurits Hendriks vertrekt bij Ajax

Maurits Hendriks verlaat Ajax per 1 maart 2024. Dit heeft de directeur sport in goed overleg met de Raad van Commissarissen (RvC) van Ajax besloten. 'Zijn contract liep tot en met 15 november 2024', zo meldt Ajax woensdag.

'Monumentale club'

Maurits Hendriks: 'Het is zowel een mooie als leerzame tijd geweest bij deze monumentale club, met hoogte- en dieptepunten. Ik ben nu toe aan een nieuwe bestuurlijke rol om te brengen wat ik professioneel van mezelf verlang. Ik dank mijn collega’s met wie ik fijn heb samengewerkt en wens Ajax alle goeds en nog meer sportieve successen toe'.

'Toegewijd'

Michael van Praag, voorzitter RvC: 'Wij danken Maurits voor zijn enorme inzet, met name bij de verdere ontwikkeling van bouwproject De Nieuwe Toekomst en het vrouwenvoetbal van Ajax. In de korte tijd dat ik met hem heb samengewerkt, heb ik kunnen ervaren hoe toegewijd hij is en hoe hij met zijn analytische denkvermogen nieuwe structuren heeft kunnen introduceren. Wij wensen hem alle succes toe in zijn verdere carrière'.