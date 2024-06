Ajax contracteert 16-jarige Jorthy Mokio voor drie jaar

Tot en met juni 2027

De Belg tekende bij Ajax een contract dat met ingang van 1 juli 2024 ingaat en een looptijd heeft van drie jaar, tot en met 30 juni 2027. De overstap van Mokio is onder voorbehoud van enkele formaliteiten.

Gent

Mokio (Gent, 29 februari 2008) kwam afgelopen seizoen uit voor het hoogste jeugdteam van KAA Gent en debuteerde bovendien in het eerste elftal van de Belgische club. De Belgisch jeugdinternational zal worden toegevoegd aan de selectie van Jong Ajax.

'Groot talent'

Technisch directeur Alex Kroes: “Wij zijn erg blij dat Jorthy hier zijn handtekening heeft gezet, hij is een groot talent en er was veel belangstelling voor hem. Onze scouts in België volgden hem al voor een langere periode, samen hebben we er alles aan gedaan om hem naar Ajax te halen. We hebben het vertrouwen in een mooie toekomst naar elkaar uitgesproken en als de laatste formaliteiten zijn afgewikkeld zal hij in de voorbereiding op het nieuwe seizoen meedraaien met Ajax 1.”