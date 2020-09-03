Hof: KNVB moet Vitesse weer toelaten tot betaald voetbal

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft vandaag uitspraak gedaan in het hoger beroep van de uitspraak in kort geding ('turbo-spoedappel') tussen voetbalclub Vitesse en de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB).

Schorsing van besluiten KNVB

'Het hof schorst de besluiten van de Licentiecommissie en de Beroepscommissie van de KNVB om de proflicentie van Vitesse in te trekken en veroordeelt de KNVB om Vitesse direct weer toe te laten tot de competities betaald voetbal', zo meldt het gerechtshof woensdag.

'Onvoldoende zorgvuldig en andere belangenafweging'

Het hof vindt aannemelijk dat in de bodemprocedure die Vitesse is begonnen zal worden geoordeeld dat de besluiten van de Licentiecommissie en Beroepscommissie niet in stand kunnen blijven. 'Dit omdat ze onder hoge tijdsdruk zijn genomen en daardoor niet met de grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand zijn gekomen. Die zorgvuldigheid was wel nodig omdat het gaat om de meest verstrekkende sanctie voor een betaald voetbalclub. Ook vindt het hof voorlopig dat de commissies bij afweging van alle belangen in redelijkheid niet tot onvoorwaardelijke intrekking van de proflicentie hebben kunnen komen. Dit komt omdat het hof anders aankijkt tegen enkele overtredingen van het reglement waarop de besluiten zijn gebaseerd', aldus het hof

Uitwerking z.s.m. gepubliceerd

Het hof heeft vandaag de beslissing en een korte toelichting daarop gegeven. De uitwerking van de argumenten zal zo spoedig mogelijk in een aanvulling op de beslissing worden gepubliceerd.