Verdachte aangehouden bij aangetroffen drugslab

Afgelopen nacht heeft de politie een drugslab aangetroffen in een schuur achter een woning aan de Vlierstraat in Enschede. De bewoner, een 42-jarige man, is aangehouden.

De recherche had informatie dat er grote hoeveelheden drugs in de woning aanwezig zouden zijn. Dat klopte: in de woning lagen harddrugs en grondstoffen voor het produceren en bewerken van drugs. In een schuur achter de woning werd een productieruimte voor het produceren van drugs gevonden. Vannacht is het lab bewaakt. Vandaag gaat het LFO (Landelijke Faciliteit Ontmanteling) onderzoek doen in de woning en in de schuur. Als dat onderzoek is afgerond wordt het drugslab ontmanteld.