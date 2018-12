Hersenen zijn makkelijk te foppen met alcoholvrij bier

Denken bierdrinkers dat ze alcoholhoudend bier drinken, dan is het beloningseffect in de hersenen net zo groot als wanneer ze - zonder het te weten - alcoholvrij bier krijgen, zo blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research. De resultaten suggereren dat alcoholvrij bier een prima alternatief kan bieden voor alcoholhoudend bier. Het onderzoek verscheen afgelopen maand in het wetenschappelijke tijdschrift Chemical Senses.

Alcoholvrij

Bier is wereldwijd een populaire drank en het assortiment is de afgelopen jaren uitgebreid met een groeiend aantal alcoholvrije producten. Toch vinden consumenten alcoholvrij bier vaak minder aantrekkelijk dan alcoholhoudend bier. Uit eerder onderzoek van de Canadese onderzoekers Wigmore en Hinson blijkt dat consumenten meer van een drank drinken als ze denken dat deze alcohol bevat – ongeacht de hoeveelheid alcohol die er daadwerkelijk in zit. De alcoholconsumptie moet echter juist omlaag, zo was half november te lezen in het Nationaal Preventieakkoord.

Beloningsgebieden

De Wageningse onderzoekers verdiepten zich - als eerste ter wereld - in wat er nu precies in de hersenen gebeurt bij het drinken van alcoholhoudend versus alcoholvrij bier. 'Van alcohol is bekend dat het effect heeft op de beloningsgebieden in de hersenen. Wij wilden weten of alleen de smaak van bier hetzelfde kan doen', aldus dr. Paul Smeets.

Bier in de MRI

Aan de studie deden 21 mannen tussen 18 en 35 jaar die regelmatig bier drinken mee. Liggend in een MRI-scanner kregen ze het woord 'bier' of 'controle' te zien. Daarna gaven de onderzoekers hen een slok bier of koolzuurhoudend water te drinken. De deelnemers wisten niet dat ze soms bier zonder alcohol voorgeschoteld kregen. De MRI-scanner legde de reactie van de beloningsgebieden in hun hersenen vast.

Smaak belangrijkst

De onderzoekers zagen geen verschil in de reactie van de beloningsgebieden tijdens het proeven van bier met of zonder alcohol. 'Dit suggereert dat de smaak van het bier, en niet de aanwezigheid van alcohol, de consumptie-ervaring bepaalt', zegt Smeets. 'Dat kan betekenen dat consumenten evenveel voldoening krijgen van het drinken van een alcoholvrij of alcohol-arm bier, mits de smaak dicht genoeg bij die van bier met alcohol ligt. Voor vermindering van de alcoholinname zou dat gunstig kunnen zijn. Dit moet dan nog wel onderzocht worden in een setting waarin mensen wel weten welk soort bier ze drinken'.