Bossen beschermen dieren en planten tegen klimaatopwarming

Temperatuurverschil van 4 graden

Wetenschappers van 8 universiteiten hebben voor het eerst de temperatuurverschillen bepaald tussen temperaturen in bossen en die in open gebieden, en dit over de hele wereld. De metingen gebeurden op 98 locaties verspreid over 5 continenten, in zowel tropische als gematigde en noordelijke bossen.

Die metingen tonen aan dat de maximumtemperatuur in bossen gemiddeld 4 graden lager is dan erbuiten.

Met deze kennis kunnen de onderzoekers beter voorspellen welke impact de klimaatopwarming zal hebben op planten en dieren die in het bos leven.

Bomen als isolatielaag

“Met hun bladerdak zorgen bomen als het ware voor een isolatielaag boven het bos”, verduidelijkt prof. Pieter De Frenne, die het onderzoek coördineerde vanuit de Universiteit Gent. “Daardoor is het in de zomer bijvoorbeeld flink frisser in het bos dan erbuiten. In de winter en ‘s nachts is het net omgekeerd: bij koude minimumtemperaturen is het in het bos gemiddeld 1 graad warmer.”

“Uit onze nieuwste metingen weten we nu dat het in het bos bij warme buitentemperaturen gemiddeld 4 graden frisser is dan erbuiten. Hittegolven in de zomer zijn dus veel minder voelbaar onder de bomen. Planten en dieren in het bos hebben daardoor momenteel minder last van de klimaatverandering dan de soorten die niet in het bos leven”, aldus De Frenne. “Aangezien bossen een kwart van het aardoppervlak beslaan en twee derde van alle biodiversiteit herbergen, is dit van groot belang in voorspellingen over klimaatverandering.”

Buffer tegen klimaatopwarming

De onderzoekers tonen bovendien voor de eerste keer aan dat wanneer het warmer wordt, de buffering van warme maximumtemperaturen door bossen wereldwijd toeneemt. De opwarming van de maximumtemperaturen in het bos gaat dus waarschijnlijk veel minder snel dan voorheen gedacht.

De Frenne: “Ook al wordt het steeds warmer, de temperatuur in het bos stijgt niet zo snel mee. Als het klimaat opwarmt, neemt de ontkoppeling tussen de temperatuur van het bos en de temperatuur erbuiten gewoon toe. We kunnen bossen echt wel beschouwen als buffer tegen de klimaatopwarming. En daarom is het van groot belang dat we onze bossen behouden en er extra aanplanten.”