Moleculaire routekaart van het coronavirus ontwikkeld

Wetenschappers hebben een uitgebreide moleculaire routekaart van het coronavirus gepresenteerd. In de zogeheten COVID-19 Disease Map worden alle tot nu toe bekende interacties die het virus aan gaat met menselijke cellen in kaart gebracht', zo heeft het Maastricht UMC+ bekendgemaakt.

1836 interacties

'In totaal gaat het om een verzameling van 1836 interacties. Deze kennis draagt bij aan het verder ontrafelen van het werkingsmechanisme van het coronavirus en de zoektocht naar behandelmethoden en een vaccin', aldus het Maastricht UMC+. De COVID-19 Disease Map is gemaakt door een internationale groep wetenschappers, waarbij het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht nauw bij zijn betrokken.

Pathways

Wetenschappers komen steeds meer te weten over hoe het coronavirus (SARS-CoV-2) te werk gaat en waarom het zich gedraagt zoals het zich gedraagt. Het binnendringen van het virus in een gastheercel is een complex geheel van interacties op moleculair niveau. Die verzameling van interacties worden in wetenschappelijke termen ook wel pathways genoemd. Bij deze moleculaire processen zijn tientallen eiwitten en genen van zowel het virus als de gastheer, in dit geval de mens, betrokken.

Collectie van interacties

Om de moleculaire processen goed gevisualiseerd te krijgen wordt gebruik gemaakt van wetenschappelijke onderzoeksdata die over de hele wereld worden gegenereerd. Dagelijks komen er nieuwe wetenschappelijke publicaties over het coronavirus bij. Iedere publicatie biedt weer nieuwe kennis over een klein gedeelte van de puzzel. In de nu gepresenteerde COVID-19 Disease Map is gebruik gemaakt van 617 wetenschappelijke publicaties. Dat heeft geleid tot een collectie van 41 diagrammen, waarin 1836 moleculaire interacties worden gevisualiseerd, bestaande uit 5499 afzonderlijke elementen.

Beter begrip

De COVID-19 Disease Map is opgebouwd uit drie grote databases genaamd MINERVA (GitLab), Reactome en WikiPathways. De laatste wordt beheerd door wetenschappers van het Maastricht UMC+ en de Universiteit Maastricht. Daarmee hebben de Maastrichtse onderzoekers dan ook een substantiële bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de gehele COVID-19 Disease Map. Bio-informaticus Martina Summer-Kutmon is dan ook met recht trots op het resultaat: 'Een gestructureerd overzicht over het moleculaire werkingsmechanisme van het virus vormt de basis voor nieuw wetenschappelijk onderzoek. Daar heeft de hele wereld voordeel bij. Iedere dag dat er nieuwe kennis bijkomt, zijn we een stapje dichterbij een betere behandeling en mogelijk een vaccin.'