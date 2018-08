De nieuwe bad-ass Ford Ranger Raptor komt naar Europa

De nieuwe Ranger Raptor doet zijn intrede in Europa. Dat maakt Ford bekend op Gamescom, het grootste game-event van Europa in Keulen.

De ontzagwekkende Ranger Raptor is ontwikkeld door Ford Performance voor sensationele outdoor-uitdagingen en is zwaar off-terrein op indrukwekkende snelheid de baas. Go-anywhere-capaciteiten dankzij ultrasterk chassis, wielophanging en banden. 213 pk en 500 Nm sterke EcoBlue-motor, automatische 10-traps transmissie en Terrain Management System. Ranger Raptor verschijnt in Forza Horizon 4 en is het eerste voertuig ooit dat op Gamescom zijn publieksdebuut beleeft

De nieuwe Ranger Raptor

“Vergeet alles wat je denkt te weten over pick-ups”, zegt Leo Roeks, Ford Performance Director, Europa. “Onze nieuwe Ranger Raptor is van een andere soort – een volbloed woestijnracer en off-roader die kan zwoegen onder de zwaarste omstandigheden”.

Het unieke, ijzersterke chassis van de Ranger Raptor is ontwikkeld om de zwaarste off-road situaties te doorstaan en is vervaardigd uit hoogwaardig, laaggelegeerd staal. De raceophanging is speciaal ontwikkeld om op hoge snelheden afschrikwekkend terrein het hoofd te bieden en tegelijkertijd maximale controle en comfort te behouden. Fox Racing Shox dempers met Position Sensitive Damping bieden hogere dempingskrachten in extreme omstandigheden voor ongekende off-road capaciteiten, en lagere dempingskrachten in gematigde situaties om op de weg soepeler te rijden.

De geavanceerde dempers met 46,6 mm zuigers worden ondersteund door aluminium stuurarmen, met uitstekende schokdempertorens aan de voorkant. De unieke achterwielophanging heeft schroefsets met een geïntegreerde watt-koppeling waardoor de as omhoog en omlaag kan bewegen met zeer weinig zijdelingse beweging.

Het remsysteem bestaat uit remklauwen met dubbele zuigers, 332 mm bij 32 mm geventileerde schijven op de vooras en 332 mm bij 24 mm geventileerde schijven achter.

De BF Goodrich 285/70 R17 terreinbanden zijn speciaal ontwikkeld voor de Ranger Raptor. Het ontwerp, met een doorsnede van 838 mm en een breedte van 285 mm, biedt een extra sterke zijwand en een agressief off-road-profiel dat een ijzeren greep heeft op een natte, modderige, zanderige of besneeuwde ondergrond.

“Het bijzondere van de Ranger Raptor is, zonder twijfel, hoe extreem je off-road kunt rijden en toch als een miljonair over het asfalt zweeft”, zegt Damien Ross, chief program engineer, Ranger Raptor, Ford Motor Company. “Ranger Raptor bouwt voort op de indrukwekkende uitstraling en functionele capaciteiten van de Ranger, maar gaat in alles nog een stap verder. Op het gebied van dynamiek en rijplezier is het een uitzonderlijk voertuig.”

De Ranger Raptor heeft bovendien een unieke bodembescherming. De carter wordt bedekt met een 2,3 mm dikke stalen plaat, naast de standaard aanwezige beschermdelen van de reguliere Ranger voor motor en transmissie.

Indrukwekkend qua vorm en prestaties

Het nieuwe, agressieve ontwerp van de Ranger Raptor – uitgevoerd in de carrosseriekleur Ford Performance Blue met contrasterende accenten in Dyno Grey – ademt sportiviteit en functionaliteit.

De opvallende grille is geïnspireerd op die van de eerste high-performance productie pick-up – de Ford F-150 Raptor – en domineert de ruimte tussen de xenonkoplampen en frame-gemonteerde voorbumper. De uiterst hoogwaardige voorbumper bevat LED-mistlampen en functionele openingen om de luchtstroom langs de carrosserie te optimaliseren.

De composiet wielkastverbreders zorgen voor optimale bescherming en maken een langere veerweg mogelijk, evenals de montage van grotere banden. De treeplanken aan de zijkant zijn ontworpen om de carrosserie te beschermen tegen opspringende stenen en heeft afvoerpunten voor zand, modder en sneeuw.

Het kenmerkende Ford Performance-DNA komt terug in het gehele interieur en valt op door vakmanschap, uitgekiende kleuren en hoogwaardige materialen voor rijscenario’s variërend van een winkelstraat tot bergwegen op grote hoogte. De speciale stoelen bieden extra ondersteuning tijdens off-road rijden op hoge snelheden. Ze zijn tevens voorzien van een tweeledig verstevigd zitvlak voor optimaal comfort en bekleding met suède-effect voor extra grip.

Het gehele interieur kenmerkt zich door blauw stikwerk en lederen accenten. De lichtgewicht, magnesium schakelflippers in racestijl zorgen voor nauwkeurige schakelhandelingen en zijn gemakkelijk toegankelijk achter het stuurwiel met geperforeerd leder en gegraveerd Raptor-logo. De rode centrummarketing helpt om de stuurpositie bij te houden tijdens off-road rijden.

Afgestemd op elk terrein

De Ranger Raptor is voorzien van een Terrain Management System met zes rijmodi voor verschillende terreinen en rijscenario’s:

Normal – benadrukt comfort, brandstofbesparing en bestuurbaarheid

Sport – snellere reactie voor extra sportiviteit op asfalt

Grass/Gravel/Snow – ontworpen voor veilige en zelfverzekerde off-road prestaties op gladde en ongelijke ondergrond

Mud/Sand – specifieke afstemming voor optimale tractie in een diepe, vervormbare ondergrond zoals los zand en modder

Rock – speciaal voor rotsachtig terrein met lage snelheid waar soepele controleerbaarheid centraal staat

Baja – specifieke afstemming voor off-road prestaties met hoge snelheden, zoals bestuurders nodig hebben in de beroemde Baja Desert Rally

De ingenieurs van Ford hebben de krachtige 2,0‑liter EcoBlue BiTurbo dieselmotor en 10-traps automaat uitvoerig getest om de duurzaamheid in de zwaarste omstandigheden aan te tonen. De twee turbo’s werken in serie bij een lager toerental van de motor voor een beter koppel en hogere reactiviteit. Bij een hoger toerental levert de grotere lagedruk-turbocompressor piekvermogen.

De 10-traps automaat van Ford wordt ook geleverd in de F-150 Raptor en is gemaakt van hoogwaardig staal met een aluminiumlegering en composieten om de duurzaamheid en het gewicht te optimaliseren. Het grotere ratiobereik resulteert in een betere acceleratie, respons en brandstofefficiëntie*. De algoritmen voor de real-time adaptieve schakelplanning zorgen ervoor dat de juiste versnelling op het juiste moment gekozen wordt. Een unieke transmissiekalibratie omvat bovendien een ‘Live in Drive’-functie, waarbij schakelflippers altijd beschikbaar zijn voor een geforceerde handmatige schakelmanoeuvre.

Rijhulpsystemen en veiligheidstechnieken geven het vertrouwen een boost van bestuurders die te maken krijgen met onbekende off-road-uitdagingen of veeleisende werkomstandigheden. Tot de voorzieningen behoren een verbeterde versie van Ford Stability Control met geïntegreerde Roll Mitigation Function en Electronic Stability Control, Trailer Sway Control, Hill Start Assist, Hill Descent Control en Load Adaptive Control.

Praktische technologie binnen handbereik

Met het Ford SYNC 3 infotainmentsysteem kan de bestuurder audio, navigatie en aangesloten smartphones bedienen met behulp van eenvoudige spraakopdrachten. Het systeem is tevens compatibel met Apple CarPlay en Android Auto™ en bevat SYNC AppLink voor stemactivering van een reeks smartphoneapps.

De centrale 8-inch touchscreen kan worden bediend met knijp- en veegbewegingen en bevat SatNav-technologie die tot zijn recht komt tijdens het off-road rijden in afgelegen locaties, met zelfs een ‘broodkruimel’ functie waarmee een spoor kan worden achtergelaten tijdens het verkennen van onontgonnen gebied. De FordPass Connect modemtechnologie zorgt voor connectiviteit tijdens het rijden.

“De nieuwe Ranger Raptor biedt alle eigenschappen die de veeleisende avonturier nodig heeft”, zegt Roeks. Het is een soort motorcrosser, sneeuwmobiel en terreinwagen ineen.