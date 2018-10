Ruim 50% van de bedrijven heeft al regels voor smartphonegebruik

VVN en VNA slaan de handen in een om afleiding door smartphone gebruik in de auto te bestrijden. VNA is samen met haar leden heel bewust van de rol die de autoleasemaatschappijen kunnen spelen op het gebied van verkeersveiligheid. Leaserijders rijden namelijk gemiddeld drie keer zoveel kilometers dan andere weggebruikers. Renate Hemerik, directeur VNA: “Verkeersveiligheid verdient de hoogste prioriteit. Breed in de maatschappij, maar zeker ook bij de VNA, de autoleasemaatschappijen, werkgevers en werknemers. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen! Het feit dat een derde van de berijders aangeeft dat het lastig is om de smartphone te negeren, wordt veroorzaakt door het verslavende effect van de smartphone. Wat mij betreft moeten we heel snel naar een nieuwe sociale norm ten aanzien van afleiding in het verkeer en specifiek het gebruik van de smartphone. Neem bijvoorbeeld de verwachting van reactiesnelheid op berichtjes. Uit het onderzoek blijkt dat bij 35% van de bedrijven het normaal is dat je binnen een half uur een reactie geeft op een berichtje van een collega.'

VVN wil graag nog een stap verder gaan en is groot voorstander om ook zo min mogelijk of helemaal geen handsfree telefoongesprekken te voeren tijdens de autorit. Hoewel dit bij wet is toegestaan, is bewezen dat niet alleen social mediagebruik tijdens verkeersdeelname, maar zeker ook een telefoongesprek zorgt voor afleiding van de rijtaak. Als rechtstreeks gevolg van smartphonegebruik tijdens verkeersdeelname zijn er jaarlijks tientallen doden en enkele honderden gewonden te betreuren, zo blijkt uit onderzoek van de SWOV. “Het is verontrustend te zien dat uit het onderzoek onder de leaserijders blijkt dat het bij 81% van de bedrijven is toegestaan om handsfree te bellen. Bij 10% van de bedrijven staat de werkgever zelfs, het bij wet verboden handheld bellen toe. Ook vinden werkgevers het in ruim 10% van de gevallen een normale zaak dat werknemers berichten lezen en terugschrijven tijdens het rijden. Daar is nog een wereld te winnen en daarom roepen wij alle verkeersdeelnemers op om over te gaan op MONO”; aldus VVN-directeur Alphons Knuppel.

Het is duidelijk dat we gezamenlijk aan de slag moeten. Autoleasemaatschappijen kunnen daarbij een informerende en faciliterende rol spelen richting werkgevers en werknemers. Een handig hulpmiddel daarbij is een door Veilig Verkeer Nederland opgesteld overzicht van 28 smartphonemaatregelen. Hieruit kunnen bedrijven in overleg met hun werknemers een keuze maken om hen op deze manier zo veilig mogelijk te laten deelnemen aan het verkeer. Eén van de oplossingen is om de gesprekken en berichten niet binnen te laten komen tijdens het rijden. De onlangs gelanceerde campagne MONO gaat hier ook op in. Eén van de mogelijke maatregelen is de SafeDrivePod. Deze voorkomt afleiding door gebruik van de smartphone via een complete oplossing die er voor zorgt dat de smartphone tijdens het rijden geblokkeerd is. De werkgever kan -wanneer hij dit wenst - zien of de werknemer zich hieraan houdt. Ook is het mogelijk om eenvoudig in te stellen apps te gebruiken zoals de ‘In Traffic Reply App’ of de ‘Automodus’. Deze geven een steun in de rug bij het bereiken van het gewenste gedrag. Ook bieden smartphones zelf deze mogelijkheid. De meest simpele oplossing is natuurlijk om de smartphone tijdens verkeersdeelname gewoon uit te schakelen of in je tas achterin de auto te leggen!