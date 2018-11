Opnieuw omzetstijging autosector

De auto- en motorbranche noteerde in het derde kwartaal van 2018 opnieuw een omzetstijging. De omzet nam vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder met 4,4 procent toe en dit is mede te danken aan een toenemende autoverkoop (+9,7 procent). Het sentiment in de sector was aan het begin van het vierde kwartaal weer licht positief. Wel is het opnieuw gestegen personeelstekort een bron van zorg; bijna een kwart van de bedrijven in de sector kampt met een personeelstekort. Dit meldt het CBS in het nieuwe kwartaalbeeld van de auto- en motorbranche.

Van alle bedrijven in de auto- en motorbranche groeide de omzet van de personenautobranche (voornamelijk dealers) in het derde kwartaal van 2018 vergeleken met een jaar eerder het hardst (+8,3 procent). De personenautobranche is veruit de grootste branche in de sector en verantwoordelijk voor de helft van de totale omzet van de auto- en motorbranche.



De omzetstijging is mede te danken aan een groei in de autoverkopen. In het derde kwartaal werden er ruim 106 duizend nieuwe personenauto’s verkocht, 9,7 procent meer dan in het derde kwartaal van 2017.

Daling omzet importeurs

Ook de omzet van de zogenoemde gespecialiseerde autoreparatiebedrijven (garages) steeg in het derde kwartaal van dit jaar (+6,6 procent). De omzet van de importeurs van nieuwe personenauto’s daalde in deze periode daarentegen met 1,7 procent. Dit na aanhoudende omzetstijgingen sinds het eerste kwartaal van 2017.



De omzet van de overige branches in de sector maakte vergeleken met het derde kwartaal vorig jaar min of meer een pas op de plaats: handel in auto-onderdelen (+0,7 procent), handel en reparatie motorfietsen (+ 0,4 procent) en bedrijfsautobranche (-0,2 procent).