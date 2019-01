‘Team De Rooy op podium aan de finish is het belangrijkste’

Natuurlijk is Gerard de Rooy afgereisd naar Peru met als doel de Dakar Rally van 2019 te winnen. Maar de tweevoudig Dakar-kampioen is ook tevreden als er iemand anders van Petronas Team De Rooy Iveco op het hoogste podium staat. “Of dat nou Ton van Genugten, Maurik van den Heuvel, Federico Villagra is of ikzelf: Team De Rooy op de hoogst haalbare plaats aan de finish krijgen is het belangrijkste. Iedereen moet elkaar helpen.”

De vier Iveco Powerstars kwamen zonder problemen door de keuring in Lima, waar zondag om 15.00 uur lokale tijd (21.00 uur Nederlandse tijd) de ceremoniële podiumstart van de Dakar is, en waar maandagochtend de rally echt van start gaat. De eerste trucks beginnen dan omstreeks 13.30 uur (18.30 uur) aan de openingsproef van 84 km.

Goede herinneringen aan de duinen

Gerard de Rooy kijkt er naar uit. “Ik heb goede herinneringen aan de duinen van Peru”, zegt hij. “In 2012 heb ik hier de Dakar gewonnen. Toen heb ik er niet veel van meegekregen, omdat ik toen zo bezig was met gecontroleerd rijden om mijn overwinning niet te verspelen, maar de eerste dagen van de Dakar van 2013 staan me helder voor de geest. Het was echt super.”

De duinen in Peru zijn een van de redenen dat De Rooy na een jaartje afwezigheid zin heeft in de Dakar. “Duinen en zand ligt ons goed – het hele team – maar er kan ook van alles gebeuren. Je kunt er heel veel winnen, maar ook ontzettend veel verliezen. Je moet goed je kop erbij houden en niet teveel riskeren. Je hoeft geen etappes te winnen om de Dakar te winnen.

Van de top 5 van vorig jaar zijn er maar twee níet omgevallen in de duinen. Als je geluk hebt, sta je snel weer overeind, maar als je pech hebt, lig je daar een uur. Op de rustdag kijken we hoe we er als team voor staan: wie er het beste bij staat en wie de backup-rijder wordt. Als Villagra of ikzelf een uur in de duinen hebben gelegen, heeft het weinig zin meer. Dan kun je nog voor een paar dagoverwinningen gaan, maar het belangrijkste is dan toch om iemand anders van Team De Rooy op het podium te krijgen. Alleen al daarom is het belangrijk dat we hier met vier sterke rijders zijn: we moeten elkaar helpen.”

Van Genugten in tactische modus

Een goede klassering is ook voor Ton van Genugten het doel voor deze Dakar. De vier dagzeges die hij vorig jaar behaalde waren leuk, maar in het klassement eindigde hij als negende. “Het is zaak om stabieler te presteren en de slechte dagen minder slecht te maken”, denkt hij. “Het is spannend in de duinen, maar ik ga er toch maar een tandje af halen. Een etappeoverwinning is leuk, maar ik zit niet te wachten op het openen van de proef de dag erna. Daar verlies je alleen maar op. Ik begin dus in ‘tactische modus’ aan de eerste proef maandag. Ik start als tiende truck, ik hoop ergens tussen de vierde en de zesde plaats uit te komen. Niet als eerste in elk geval.”

Hoewel Van Genugten er zelf een ‘tandje af’ doet, zal de gemiddelde snelheid waarschijnlijk wel omhoog gaan. Alle vier de Iveco’s zijn nu uitgerust met automatische versnelling, waardoor ze naar verwachting zo’n tien tot vijftien procent sneller door de duinen kunnen. “Daar hebben we wel een stap mee gezet”, meent Van Genugten.

Van den Heuvel meer dan enthousiast

Teamgenoot Maurik van den Heuvel is het daar roerend mee eens. “Ik ben daar méér dan enthousiast over. Die automaat is echt ongelooflijk. Trucks die nog met een handgeschakelde versnelling naar de Dakar komen, hoeven niet eens te denken aan een plaats bij de top 5, als je het mij vraagt.”

Bij de shakedown van Team De Rooy in een duinengebiedje net buiten Lima maakte Van den Heuvel voor eerst echt goed kennis met zijn nieuwe truck. Hij werd er heel blij van. “Niks meer aan doen. Ik heb zelfs niets veranderd aan de schokbrekers. Ik vind het prima zo.” De coureur die vorige jaren nog meedeed met zijn eigen team, is sowieso erg te spreken over Team De Rooy. “Het is een fijne club. Alles is goed geregeld, topmonteurs die hun vak verstaan, heel professioneel allemaal. Dat geeft veel rust, ook vooraf. Vorig jaar riep ik dat ik nooit in zo’n team zou willen rijden, maar die woorden neem ik terug. Het bevalt erg goed.”

Net als De Rooy en Van Genugten verwacht Van den Heuvel een hevig gevecht in de duinen met concurrenten als Kamaz, MAZ en Renault. “Ik kan zo een man of vijftien opnoemen die in aanmerking komen voor het podium, maar daar passen er maar drie op. In de duinen kan het alle kanten op. Letterlijk. Volle bak gaan is nooit mijn stijl geweest, maar dit jaar zeker niet. Ik wil niet te veel op de limiet rijden. Een dagoverwinning is leuk voor het plakboek, maar verder levert het niets op.”