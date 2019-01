Bernhard ten Brinke pakt derde plaats in listige mix etappe

Na een dag spoorzoeken op hoge snelheid door zowel metershoge duinen als snelle off road paden finishte Toyota-fabriekscoureur Bernhard ten Brinke op een prachtige derde plaats. “Het liep vandaag heel erg goed. Ik ben blij dat we onze snelheid om hebben kunnen zetten in een mooi resultaat.”



De auto’s openden vandaag de dans in de maagdelijke duinen op weg naar San Juan de Marcona. Bernhard ten Brinke en navigator Xavier Panseri vertrokken als achtste met de Toyota Hilux van Toyota Gazoo Racing. “Al vanaf de eerste kilometers kregen we hoge duinen voor onze kiezen. We kwamen hier niettemin goed doorheen, ook dankzij goed navigatiewerk van Xavier.”