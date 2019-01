Etappe 3 rampdag voor Team De Rooy

De derde etappe van de Dakar Rally 2019 is voor Petronas Team De Rooy Iveco uitgelopen op een rampdag. Alleen Federico Villagra wist zonder kleerscheuren de 331 km tussen San Juan de Marcona en Arequipa te volbrengen. De Argentijn werd tweede en bezet die plaats ook in het klassement.

Ton van Genugten verloor bijna een uur, Gerard de Rooy bijna anderhalf uur en Maurik van den Heuvel nog veel meer.

De Rooy begon goed aan de loodzware proef, maar kwam in de duinen op ongeveer 80 km in de problemen. “Bovenop een duin aangekomen bleek het te zacht en ik probeerde terug te draaien, maar was net te laat, waardoor we vast kwamen te zitten. Eén wiel hing in de lucht, dus ik kon niet weg. Toen ik het na het graven nog een keer probeerde, brak het hart uit mijn stuurwiel. Dat hebben we niet bij ons, dus ik moest wachten op de anderen.”

Dat duurde al lang. Van Genugten en Van den Heuvel waren immers een heel eind na De Rooy pas gestart en onderweg kregen ook zij problemen. “In de duinen gaf de sensor van de turbo een storing aan”, vertelt Van Genugten. “Daardoor houdt de motor in en geeft die minder vermogen. Ik kwam in de duinen zoveel power tekort. Ik kwam gewoon niet boven. Ik moest voortdurend terugsteken en improviseren, dus toen ik bij Gerard kwam, kon ik ook niet veel doen.”

Maurik van den Heuvel wisselde zijn stuur met dat van De Rooy, zodat de kopman van Petronas Team De Rooy Iveco verder kon. Om zelf ook weer door te kunnen, moest Van den Heuvel wel eerst het kapotte stuur repareren. Daarvoor was een boormachine nodig, dus moest hij wachten op de servicetruck. Van den Heuvel is op het moment van schrijven nog bezig aan de derde etappe.

In het klassement viel Gerard de Rooy terug naar de zevende plaats op 1.17 van de voorlopige klassementsleider Eduard Nikolaev. Ton van Genugten staat zesde op 1.16. “Het is een zware domper, maar het is ook nog maar de derde dag”, constateerde De Rooy.