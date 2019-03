De nieuwe Lexus UX 250h

De onderscheidende Lexus UX staat op het innovatieve GA-C-platform (Global Architecture-Compact), dat zich kenmerkt door het laagste zwaartepunt in zijn segment. De UX is daardoor wendbaar en dynamisch, waarbij de rijeigenschappen doen denken aan die van een lager bij de weg liggende hatchback. Standaard aan boord is het actieve veiligheidspakket Lexus Safety System+. Voor het eerst komt Lexus met een C-segmentauto met een systeemvermogen van 135 kW/184 pk. In Nederland start de Lexus UX 250h met zelfopladende hybride aandrijflijn bij een consumentenprijs van 44.495 euro.