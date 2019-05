Ruim één en een kwart ton voor 'oppermachtige' Touareg 4.0 V8 TDI

Volkswagen heeft de prijs bekendgemaakt van de krachtigste Volkswagen van dit moment. 'De 310 kW/422 pk sterke en zeer rijk uitgeruste Touareg 4.0 V8 TDI 4MOTION is er vanaf 125.770,- euro', zo laat Volkswagen donderdag weten.

In 4,9 seconden op de 100 km/h

De oppermachtige Volkswagen Touareg 4.0 V8 TDI 4MOTION is vanaf deze zomer leverbaar in Nederland en naar verwachting eind juni te bestellen. Met een vermogen van 310 kW/422 pk en een maximaal koppel van 900 Nm accelereert hij in 4,9 seconden van 0-100 km/u. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u.

Koppel van 900 Nm

De 4.0-liter V8 TDI dieselmotor staat voor pure hightech kracht. De bijzondere motor beschikt over twee turbo’s én een elektrisch aangedreven compressor. Daardoor pakt de motor onder alle omstandigheden uiterst snel en krachtig op. Het maximumkoppel van liefst 900 Newtonmeter, bij een toerental tussen 1.250 en 3.250 per minuut, ligt op het niveau van supercars. De V8 TDI voldoet aan de nieuwste 6d-TEMP-EVAP emissienorm en heeft een gemiddeld verbruik van 7,4 liter per 100 km** (195g CO2/km).

Luxueus

De Touareg 4.0 V8 TDI 4MOTION is standaard uitgevoerd als luxueuze Atmosphere. Hij beschikt onder meer over Adaptive Air Suspension, 18-voudig elektrisch verstelbare Ergo comfortstoelen, LED-verlichting, 19 inch lichtmetalen velgen, Discover Pro radio-, navigatie- en multimedia, Car-Net online diensten, adaptive cruise control, Front Assist, Lane Assist, Park Distance Control en een elektrische achterklep. Het interieur is fraai afgewerkt met onder meer ‘Vienna’ lederen bekleding en openporig eikenhout.

'Elegance'-uitvoering

De Touareg V8 TDI is ook leverbaar als Elegance, met dezelfde uitrusting als de Atmosphere, maar dan met een met geborsteld aluminium afgewerkt interieur. Beide uitvoeringen zijn te combineren met sportieve R-Line exterieurstyling.

Innovision Cockpit

De Touareg is leverbaar met fraaie en hightech features. Een mooi voorbeeld is de Innovision Cockpit, een volledig digitaal bedieningsconcept met 12 inch digitaal instrumentenpaneel én een 15 inch centraal display. Deze combinatie vormt één groot informatie-, communicatie-, entertainment- en besturingssysteem. Met de optionele, actieve vierwielsturing met 4-corner luchtvering wordt deze premium SUV van Volkswagen één van de meest wendbare in zijn klasse.

‘IQ’ Matrix LED-verlichting

De ‘IQ’ Matrix LED-verlichting, met 128 LED’s per koplamp, stelt de meest optimale lichtbundel samen op basis van stuuruitslag, snelheid, GPS-data en signalen van de frontcamera. Nachtelijke ritten worden veiliger door Night Vision. Met gerichte lichtflitsen van de koplampunit waarschuwt dit systeem zelfs mensen voor mogelijk gevaar. De combinatie van Road Work Lane Assist en Traffic Jam Assist maakt tot snelheden van 60 km/u semi-autonoom rijden mogelijk, ook bij alternatieve wegbelijning.