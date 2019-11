100.000-ste e-Golf rolt van de band

De Volkswagen e-Golf heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. Deze week nam een klant de sleutels van de 100.000ste elektrische Golf in ontvangst. Dit gebeurde in de Glazen Fabriek in Dresden, een van de Centers of Future Mobility van het merk waar ook de emissievrij rijdende Golf wordt gebouwd. Nederland is één van de belangrijkste markten voor de e-Golf. Inmiddels is hier zo’n 40% van de verkochte Golf-modellen elektrisch.

2 op de 5 in Nederland verkochte Golf-modellen elektrisch

Ook in Nederland is de Volkswagen e-Golf een van de meest verkochte elektrische auto’s. Aan de basis van het succes van deze emissievrij rijdende hatchback, die in 2017 een grote update onderging, staat de combinatie van elektrische aandrijving met alle geliefde elementen van de populaire Golf. Dit jaar was zo’n 2 op de 5 in ons land verkochte Golf-modellen elektrisch. Naast Nederland, zijn Noorwegen, Duitsland, de Verenigde Staten en Engeland de belangrijkste markten voor de elektrische Golf.

E-DITION nóg dit jaar met 4% bijtelling

De e-Golf zoeft door en is sinds kort als luxe E-DITION bereikbaarder voor nóg meer Nederlanders, of ze nu zakelijk of privé rijden. Hij is onder meer voorzien van LED-verlichting, een verwarmde voorruit, spraakbediening en een uitgebreid infotainmentsysteem. De zeer complete uitrusting in combinatie met de aantrekkelijke aanschafprijs (€ 34.295*), lage gebruikskosten en scherpe (private) lease tarieven maken emissievrij rijden met een Golf interessanter dan ooit.

e-Golf E-DITION

De e-Golf E-DITION heeft een 35,8 kWh sterke batterij en een elektromotor die 100 kW/136 pk levert. Op een volle accu heeft deze elektrische Volkswagen een actieradius tot 230** kilometer en met een 40 kW-snellader is het accupakket in 45 minuten voor 80 procent op te laden. Volkswagen maakt elektrisch rijden niet alleen bereikbaar, maar ook zorgeloos. De Volkswagen-dealer kan een laadoplossing van A tot Z verzorgen, inclusief laadpunt, laadpas en mobiliteit van Shuttel.