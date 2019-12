BOVAG ziet toename verkoop elektrische auto's

In totaal zijn er dit jaar 404.149 nieuwe auto’s geregistreerd. Een daling van 4,6 procent vergeleken met 2018.

RAI Vereniging en BOVAG verwachten over heel 2019 430.000 nieuwe personenauto’s te registreren. Voor komend jaar voorspellen de organisaties een lichte daling en worden er naar verwachting 425.000 nieuwe auto’s geregistreerd. Waarschijnlijk is meer dan 10 procent van de nieuwverkoop in 2020 een elektrische auto.

De BOVAG zag vooral in de laatste drie maanden een run op nieuwe elektrische auto's. Volgens de Volgens de Bovag komt dat door de nieuwe belastingregels. Vanaf 1 januari is de fiscale bijtelling voor een elektrische auto 8 procent, nu is dat nog 4 procent. Vooral de Tesla is in trek gevolgd.