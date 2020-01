Schijf Rally Team haalt zonder grote problemen de finish met opnieuw winst

Gisteren kwamen reed het team forse schade aan hun Toyota. Het ligt in de woestijn van Saoedi-Arabië vergeven van de stenen. Vele duizenden, in alle soorten en maten die zorgde voor kromme onderdelen.

De monteurs van Schijf Rally hebben afgelopen nacht een stevige kluif aan de auto gehad om alles weer op orde te krijgen. In het bivak somde coureur Stam op wat er zoal aan mankeert. “De vooras krom, de bouten van de diff afgebroken, de aandrijfas krom, een grote scheur in de bodemplaat en nog wat kleinigheidjes.''

De derde dag leverde in ieder geval weer nieuwe winst op. ''Het was een echte dakar. De Toyota had het vreselijk zwaar in het mulle zand en op de puin paden rustig aan gedaan om niet nog meer schade aan te richten. Alles reparaties hebben het goed gehouden dus gaat er morgen weer een tandje bij, aldus Stam.