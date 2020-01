De nieuwe Opel Grandland X Hybrid4

Opel introduceert de nieuwe Grandland X Hybrid4 in Nederland. Het gaat hier om de eerste plug-in hybride van Opel, die praktische bruikbaarheid en een hoog systeemvermogen van 221 kW (300 pk) koppelt aan een uiterst gunstig brandstofverbruik. Het topmodel van Opels SUV-familie is uitgerust met een innovatief aandrijfsysteem, bestaande uit een 1,6-liter benzinemotor, twee elektromotoren en een 13,2 kWh lithium-ion batterij waarmee de Grandland X Hybrid4 maximaal 59 km (WLTP1) volledig elektrisch kan rijden (gecombineerd brandstofverbruik volgens WLTP1: 1,4-1,3 l/100 km, 32-29 g/km CO2 (NEDC2 2.0: 1,6-1,5, 36-34 g/km CO2).

De 300 pk sterke Opel Grandland X Hybrid4 is verkrijgbaar als Innovation, Ultimate of als zakelijk aantrekkelijke Business Executive met een netto bijtelling vanaf € 338,- per maand. De prijzen beginnen bij € 49.499,- voor de Business Executive. De introductie van de plug-in hybrideversie van de Opel Grandland X maakt deel uit van een grootschalig elektrische offensief. Vanaf 2024 zal er van élk Opel-model ook een elektrische variant beschikbaar zijn.

Aandrijftechniek en prestaties

Het plug-in hybride aandrijfsysteem van de Opel Grandland X Hybrid4 bestaat uit:

Een WLTP-gecertificeerde 1,6-liter benzinemotor met turbotechnologie, directe brandstofinjectie en een vermogen van 147 kW (200 pk), die specifiek is aangepast voor toepassing in een plug-in hybride en voldoet aan de Euro 6d-emissienorm.

Twee elektromotoren met een vermogen van 81 kW (110 pk) op de vooras en 83 kW (113 pk) achter, vierwielaandrijving en een 13,2 kWh lithium-ion batterij. De voorste elektromotor drijft samen met de verbrandingsmotor de voorwielen aan via een geëlektrificeerde 8-traps automaat. De tweede elektromotor en het differentieel zijn geïntegreerd in de elektrisch aangedreven achteras, waarmee vierwielaandrijving mogelijk is.

De bestuurder heeft de keuze uit vier rijmodi – Electric, Hybrid, AWD en Sport – waarmee het karakter van de Grandland X Hybrid4 aan de persoonlijke smaak en aan de actuele situatie kan worden aangepast. In de rijmodus Hybrid wordt automatisch de efficiëntste aandrijvingsvorm gekozen, met de mogelijkheid om naar volledig elektrische aandrijving over te schakelen om in stadscentra volledig emissievrij te rijden.

In de elektrische modus kan de auto tot 59 kilometer volledig emissievrij rijden op basis van de WLTP2-cyclus. De topsnelheid in de Electric-modus bedraagt 135 km/u. In de Sport-modus heeft de Grandland X Hybrid4 een sportief karakter doordat de benzinemotor en de elektromotor optimaal samenwerken. In deze modus is een acceleratie 0-100 km/u om 6,1 seconden en een topsnelheid van 235 km/u mogelijk. In de AWD-modus is ook de elektrisch aangedreven achteras ingeschakeld voor maximale tractie op verschillende soorten ondergrond.

Voor optimale efficiency is de Grandland X Hybrid4 uitgerust met een regeneratief remsysteem, waarbij kinetische energie wordt teruggewonnen tijdens remmen en vertragen. Die energie wordt direct benut of opgeslagen in de batterij om het gemiddelde benzineverbruik van de auto verder omlaag te krijgen. Bovendien kan met behulp van de ‘e-Save’-functie energie worden ‘bewaard’, bijvoorbeeld om later op de dag volledig elektrisch te rijden in stedelijk gebied. Ondanks de toepassing van een grote lithium-ion batterij is de Grandland X Hybrid4 vrijwel even praktisch als een reguliere Grandland X.

Opladen en EV-diensten

Voor maximale efficiency en levensduur van de batterij is het van belang dat de

Grandland X Hybrid4 regelmatig bij een laadpunt via een stekker wordt opgeladen. De laadtijd van de batterij is afhankelijk van het gebruikte type lader. Behalve de kabel die standaard wordt meegeleverd voor het opladen via een stopcontact, biedt Opel ook opties om de batterij snel op te laden bij een openbaar laadpunt of wallbox thuis. Met een 7,4 kW wallbox is een lege batterij van de Grandland X Hybrid4 in slechts zo’n twee uur volledig opgeladen.

Om het opladen nog gemakkelijker te maken, profiteren berijders van de Grandland X Hybrid4 van speciale EV-diensten van Free2Move Services, het mobiliteitsmerk van Groupe PSA. Deze zijn eenvoudig te gebruiken via de myOpel-app. Het aanbod omvat een laadpas die toegang biedt tot meer dan 125.000 laadpunten in Europa. Ook een reisplanner, die de beste routes voorstelt op basis van het resterende bereik van de auto en de locatie van laadstations langs de route, is inbegrepen. Via het Navi 5.0 IntelliLink infotainmentsysteem is eenvoudig naar het gekozen laadstation te navigeren.

Via de MyOpel-app kun je ook mogelijk de batterijstatus van de auto controleren en de laadtijden van de wallbox programmeren. Het is zelfs mogelijk om op afstand de klimaatregeling van de auto te bedienen, zodat je op een koude winterdag direct in een warme auto stapt.

De Grandland X Hybrid4 biedt ook nieuwe OpelConnect-services met onder meer Live Navigatie met real-time verkeersinformatie, het controleren van belangrijke voertuiggegevens, directe verbinding met pechhulp en het eCall noodoproepsysteem. Laatstgenoemde kan handmatig geactiveerd worden via de rode knop bij de binnenspiegel en wordt automatisch geactiveerd als de gordelspanners of de airbags in werking treden.

Technologie en assistentiesystemen

Behalve de krachtige prestaties, het uiterst gunstige brandstofverbruik, de mogelijkheid om lokaal volledig emissievrij te rijden en volop gebruiksgemak, is de Grandland X Hybrid4 ook voorzien van een royale standaarduitrusting met tal van rijhulpsystemen die het rijden comfortabeler en veiliger maken.

Het topmodel van Opels SUV-familie is standaard uitgerust met zaken als Forward Collision Alert met Emergency Braking en voetgangersherkenning, Driver Drowsiness Alert, Traffic Sign Recognition, Lane Keep Assist en Park Pilot vóór en achter. Ook het omvangrijke Navi 5.0 IntelliLink multimediasysteem met 8-inch touchscreen, ergonomische voorstoelen met AGR-certificering, een handsfree te openen en sluiten achterklep met voetsensor en 19-inch lichtmetalen wielen zijn standaard.

Na de instapversie Business Executive die leverbaar is voor prijzen vanaf € 49.499,- volgens de uitvoeringen Innovation (€ 51.449,-) en Ultimate (€ 54.699,-). Laatstgenoemde is standaard voorzien van onder andere lederen bekleding, verwarmbare voorstoelen, 360 graden parkeercamera, LED Adaptive Forward Lighting (AFL) en een zwart dak.

Opel Grandland X Hybrid

Opel brengt van de Grandland X ook een Hybrid op de markt. Deze nieuwe, tweewielaangedreven plug-in hybride versie is grotendeels gelijk aan de Grandland X Hybrid4. De voorwielen worden aangedreven door een 1,6-liter turbobenzinemotor en een krachtige elektromotor die gekoppeld is aan een 8-traps automaat. Het systeemvermogen komt uit op 165 kW (224 pk) en het maximumkoppel op 360 Nm (voorlopige verbruiks- en emissiegegevens: gecombineerd: 1,4-1,5 l/100 km, 31-34 g/km CO2; WLTP; 1,5-1,7 l/100 km, 35-37 g/km CO2 NEDC). De volledig elektrische actieradius bedraagt 57 km in de WLTP-cyclus (60-65 km NEDC). De Opel Grandland X Hybrid is er als Business Executive (€ 42.899,-), Innovation (€ 44.849,-) en Ultimate (€ 48.099,-). De Hybrid staat vanaf het voorjaar van 2020 in de Nederlandse showrooms.