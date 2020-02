''De nieuwe Land Rover Defender''

‘Destination Zero’ is een ambitie om samenlevingen veiliger en gezonder te maken en het milieu schoner te maken. Met behulp van verregaande innovatie streeft Jaguar Land Rover naar een emissievrije toekomst zonder verkeersongevallen en files. De volgende fase in deze reis is Project Vector: een geavanceerd, modulair en multifunctioneel elektrisch voertuig dat ‘gereed is voor autonomie’.



Het conceptvoertuig is slechts vier meter lang en ontworpen voor stadsgebruik. Alle batterij- en aandrijfcomponenten zijn in de vlakke vloer weggewerkt voor een verscheidenheid aan toepassingen. De revolutionaire interieurruimte biedt verschillende configuraties voor privégebruik, gedeelde mobiliteit en zelfs commercieel gebruik, bijvoorbeeld voor bezorgdiensten in stedelijk gebied (last-mile delivery).



De Project Vector is ontwikkeld bij het National Automotive Innovation Center om via optimale samenwerking te profiteren van de expertise van academische en externe partners. Met het conceptvoertuig wordt ook onderzocht hoe klanten verbinding maken met mobiliteitsdiensten en de infrastructuur om uiteindelijk volledig geïntegreerde, autonome voertuigen mogelijk te maken.



De bedoeling is om eind 2021 in samenwerking met de Coventry City Council en West Midlands Combined Authority in het Verenigd Koninkrijk een mobiliteitsdienst te lanceren als rijdend laboratorium voor toekomstige mobiliteit in de straten van Coventry.