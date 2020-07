Verkeersborden in Nederland vanaf nu digitaal beschikbaar

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en regionale overheden worden de gegevens van verkeersborden in Nederland digitaal opgeslagen en beschikbaar gesteld. Daarbij gaat het onder andere om de afbeelding op het bord, de aanduidingscode en de precieze locatie van het bord. Verzamelde gegevens worden via de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) als open data beschikbaar gesteld, bijvoorbeeld aan leveranciers van informatiediensten en aan wegbeheerders. Door deze gegevens te verwerken in verkeersapps of navigatiesystemen, kunnen weggebruikers up-to-date informatie ontvangen over de verkeerssituatie op hun route. Nederland is het eerste land in de wereld met zo’n digitaal overzicht van verkeersborden. In eerste instantie gaat het om de data van alle borden langs provinciale en hoofdwegen en de borden in de 130 grootste gemeenten in ons land. Na de zomer volgen de borden in alle kleinere gemeenten van ons land.

HR Groep

HR Groep, specialist in (verkeers)objecten in de openbare ruimte, heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de vereiste gegevens van vrijwel alle verkeersborden langs en boven alle wegen in Nederland verzameld. In ieder geval de komende twee jaar, met een mogelijkheid tot verlenging, zal HR Groep die data actueel houden. De dataset komt voor alle belangstellenden gratis als basisdienst beschikbaar via de NDW.

Voor wegbeheerders betekent zo’n actuele database dat het beheer van verkeersborden aanzienlijk kan worden vereenvoudigd. Bovendien biedt het gebruik van de hiervoor ontwikkelde app nu de mogelijkheid om ook gegevens van tijdelijk geplaatste borden (zoals bij wegwerkzaamheden of evenementen) en aanpassingen in het bordenbestand snel en efficiënt te verwerken.

Verkeersveiligheid

Tot voor kort was van veel verkeersborden de combinatie van exacte locatie, plaatsing naast of boven de weg, de precieze boodschap en de reikwijdte daarvan lang niet altijd bekend. Voor leveranciers van informatiediensten en navigatieapparatuur zijn dat juist belangrijke gegevens om weggebruikers optimaal te kunnen informeren: over de actueel geldende maximumsnelheden, parkeermogelijkheden of laad- en losplaatsen. Maar ook over inhaalverboden, wegversmallingen, etc. De juistheid en actualiteit van zulke informatie kan bijdragen aan het vergroten van de verkeersveiligheid.

Efficiënter wegbeheer

Wegbeheerders kunnen met de gegevens uit het up-to-date digitale bestand hun beheer en onderhoud van verkeersborden veel efficiënter organiseren. Met de eerdergenoemde app kunnen de gegevens van ieder nieuw of tijdelijk geplaatst bord snel en makkelijk in de landelijke database worden opgenomen. Van gewijzigde of verwijderde borden worden de gegevens aangepast in de landelijke verkeersbordendatabase. Het wijzigen van gegevens met de app is goed beveiligd, onder meer door het gebruik van autorisatiecodes, waardoor de veiligheid van de data gewaarborgd is.