De nieuwe Citroën C5 X: elegantie van sedan, dynamiek van stationwagon, robuustheid van SUV

Citroën presenteert zijn nieuwe vlaggenschip: de C5 X. Het model blaast het segment van grotere auto's nieuw leven in met een origineel ontwerp dat de elegantie van een sedan en die dynamiek van een stationwagon combineert met de robuustheid van een SUV. De nieuwe Citroën C5 X is de meest geavanceerde interpretatie van de Citroën-filosofie, inclusief unieke comfortfeatures, een uitgesproken styling en toptechnologie zoals een 12-inch HD-touchscreen. De C5 X overtreft daarmee alle verwachtingen in deze klasse. De marktintroductie van de C5 X vindt plaats in de tweede helft van 2021.

Het nieuwe topmodel van Citroën is als eerste leverbaar met de geheel nieuwe Citroën Advanced Comfort-actieve vering waarmee reizen voelt als zweven op een vliegend tapijt – een ervaring die nauw verbonden is met de geschiedenis van Citroën. De C5 X nodigt uit tot het maken van lange reizen. Het lounge-achtige interieur biedt volop comfort dankzij nieuw ontwikkelde Advanced Comfort-stoelen en maximaal gebruiksgemak dankzij een sterk ruimte-aanbod, vooral op de tweede zitrij. De inhoud van de bagageruimte van 545 liter spreekt vooral stationwagonklanten aan, terwijl de hogere zitpositie, grotere bodemvrijheid en stoere uitstraling perfect aansluiten op de behoeften van SUV-kopers. Lokaal emissievrij rijden kan ook, want Citroën introduceert van de C5 X ook een plug-in hybrideversie.

Geavanceerde technologie

Het gevoel van welzijn aan boord wordt versterkt door geavanceerde technologie die het gebruik van de auto vereenvoudigt. Voorbeelden zijn het forse Extended Head‑Up Display en de verschillende rijhulpsystemen die de mentale belasting van de bestuurder verminderen, zoals Highway Driver Assist. Een andere unieke voorziening is de nieuwe infotainmentinterface met een centraal 12-inch HD‑touchscreen. Dit systeem biedt een natuurlijke spraaksturing en een aanpasbaar display met widgets, zoals bij een tablet.

De look and feel van de nieuwe Citroën C5 X vormt een frisse blik op het doorgaans traditionele D-segment. De opvallende en unieke carrosserie is geïnspireerd op de CXperience Concept die werd voorgesteld op de Autosalon van Parijs 2016.

Een uniek concept: een modern en innovatieve carrosserie

Assertief, robuust en onderscheidend zijn termen die passen bij de unieke carrosseriestijl van de C5 X. De fastback-achtige carrosserievorm combineert de elegantie van een sedan met de dynamiek van een stationwagon en de stoere elementen van een SUV. Het is een geheel nieuwe vorm waarbij Citroën veel aandacht heeft besteed aan aerodynamica.

De lange motorkap, vloeiende en aerodynamische lijnen, hoge taille en knik boven de achterwielen zorgen voor onderscheid en dynamiek. Die kenmerken doen bovendien terugdenken aan verschillende auto's die de geschiedenis van het topgamma van Citroën hebben gekenmerkt. De achterklep – een ander onderscheidend kenmerk van de grote modellen van Citroën – biedt alle functionaliteit van een stationwagen: de C5 X heeft een brede, functionele opening en een lage laaddrempel voor het makkelijk in- en uitladen van bagage.

Grotere bodemvrijheid geeft meer controle

De C5 X heeft ten opzichte van een traditionele sedan een grotere bodemvrijheid. Dit zorgt niet alleen voor maximale controle op de weg, maar resulteert ook in een aangenaam hoge zitpositie voor goed overzicht rondom de auto en spreekt vooral SUV-kopers aan. De meeste versies van de C5 X zijn uitgerust met 19-inch ‘Tall & Narrow’-wielen waarmee de grotere bodemvrijheid nog verder wordt benadrukt.

Dankzij een riante wielbasis van 2.785 mm biedt de Citroën C5 X bovengemiddeld veel interieurruimte, in het bijzonder op de achterbank. De C5 X is 4.805 mm lang, 1.865 mm breed en 1.485 mm hoog. Daarmee staat hij in het hart van het D-segment.

Een moderne en hightech lichtsignatuur: zien en gezien worden

De nieuwe C5 X is zowel voor als achter voorzien van de nieuwe, V-vormige LED-lichtsignatuur van Citroën, voor het eerst geïntroduceerd op de nieuwe C4. Dat maakt de C5 X direct herkenbaar als een Citroën. De lichttechnologie is zowel overdag als 's nachts zichtbaar en onderstreept de unieke carrosserievorm van de Citroën C5 X.

Het lounge-achtige interieur nodigt uit om plaats te nemen

Zoals elke andere Citroën kan ook de C5 X uitgebreid worden gepersonaliseerd. Citroën biedt originele interieurthema’s aan, met een prominente plaats voor warme materialen met veel aandacht voor detail. De nieuwe Advanced Comfort-stoelen in C5 X vormen de maatstaf voor zitcomfort dankzij een speciale vulling die vergelijkbaar is met de vulling van een bovenmatras. Het zitcomfort wordt verder versterkt door een laag met hoge dichtheid en verdikt gestructureerd schuim, zodat de inzittenden ook tijdens langere reizen maximaal comfort ervaren.

Een typisch Citroën-kenmerk is het gevoel dat de auto lijkt te zweven over de weg. Dankzij dit ‘magic carpet’-effect lijken obstakels, kuilen, stoepranden, verkeersdrempels en andere oneffenheden niet te bestaan. In die zin is de C5 X weer een echte Citroën, want het model is uitgerust met Citroën Advanced Comfort-wielophanging. Op de plug-in hybrideversie gaat Citroën nog een stapje verder met actieve Citroën Advanced Comfort-ophanging. De bestuurder heeft in dat geval keuze uit drie modi om het karakter van de Progressive Hydraulic Cushions® af te stemmen op de persoonlijke wensen.

Interieurruimte kreeg extra prioriteit bij de ontwikkeling van de nieuwe C5 X. Voorin zorgen de comfortabele stoelen en het overzichtelijke dashboard voor een sterk ruimtegevoel. Ook op de tweede zitrij is er volop ruimte, in het bijzonder voor de benen, schouders en het hoofd. Het ruimtegevoel wordt verder versterkt door de aanwezigheid van een 360-​​graden glasoppervlak rondom de auto. Er is maximale lichtinval dankzij grote zijruiten en een groot, elektrisch te openen glazen panoramadak.

Om reizen zo ontspannend mogelijk te maken, is er ook veel aandacht besteed aan het geluidsniveau. Akoestisch gelamineerde voor- en achterruiten zorgen voor extra geluidsisolatie. Geluiden van buitenaf worden zo beperkt voor maximaal comfort.

Alle voordelen van een stationwagon: veelzijdig en praktisch, elke dag

Tijdens de ontwikkeling van de C5 X is volop rekening gehouden met de praktische bruikbaarheid van de auto. Daarom is de kofferbak van de C5 X ontworpen in de geest van een stationwagen, speciaal voor Europese klanten die waarde hechten aan veelzijdigheid. De riante bagageruimte biedt een inhoud van 545 liter en zelfs 1.640 liter met neergeklapte achterbank. De volledig vlakke laadvloer, brede laadopening, lage tildrempel en rechte wanden verhogen het gebruiksgemak. Dat geldt ook voor de oprolbare afdekhoes, gekoppeld aan de achterklep. De handsfree achterklap is elektrisch te openen en sluiten. Overal in het interieur zijn handige opbergruimtes ondergebracht om dagelijkse spullen te bewaren, op te bergen of te verbergen.

Plug-in hybride ë-Comfort: elke dag elektrisch rijden, benzinemotor alleen als dat moet

De Citroën C5 X wordt leverbaar met keuze uit een krachtige benzinemotor en een efficiënte plug-in hybride. De C5 X Plug-in Hybrid heeft een systeemvermogen van 225 pk en kan een afstand van meer dan 50 kilometer (WLTP) volledig elektrisch en dus emissievrij rijden met een topsnelheid van 135 km/u.

Dankzij deze riante EV-range is het mogelijk om dagelijkse woon-werk-ritten volledig elektrisch af te leggen. Opladen kan thuis, op het werk of bij een openbaar oplaadpunt. Dankzij de benzinemotor is de C5 X Plug-in Hybrid ook uitstekend geschikt om verre reizen te maken zonder tussentijds vaak te hoeven stoppen.