Mazda breidt line-up MX-30 uit met Advantage-uitvoering

Mazda heeft de line-up van de MX-30 uitgebreid met een speciale uitvoering: de MX-30 Advantage. De uitvoering is gelimiteerd en leverbaar op basis van de beschikbare voorraad. De Advantage is een aanvulling op de rest van het gamma, zoals dat in Nederland beschikbaar is. De MX-30 Advantage is leverbaar vanaf € 34.640,-, inclusief kosten rijklaar maken en exclusief metallic lak. De auto is dit jaar nog verkrijgbaar met een bijtelling van 12%.

De honderd procent elektrische Mazda MX-30 [1] was vanaf de introductie in Nederland, begin september vorig jaar, in eerste instantie alleen beschikbaar als First Edition in een beperkte oplage. De rijker uitgeruste Luxury volgde niet lang daarna, gevolgd door de ‘reguliere’ line-up, die meer aansluit bij de overige modellen van het merk en dus is opgebouwd uit diverse uitvoeringen met bijbehorende optiepakketten. De speciale MX-30 Advantage is een nieuw hoofdstuk en vult het modellengamma verder aan.

Uitrusting

In de standaarduitrusting is de MX-30 bijzonder rijk uitgerust met onder meer, climate control, LED-verlichting, Mazda Radar Cruise Control, 18-inch lichtmetalen velgen, een achteruitrijcamera, head-up display, Mazda Connect met DAB+, Apple CarPlay/Android AutoTM [2], een geïntegreerd navigatiesysteem en een breed scala aan i-Activsense veiligheidsvoorzieningen.

De nieuwe Advantage is gebaseerd op de standaarduitrusting en wordt uitgebreid met een breed scala aan opties van de Comfort- en de Luxury-uitvoering, waaronder adaptieve LED-koplampen met LED- signature verlichting, privacy glass, stoelverwarming bij de voorstoelen, randloze dimmende binnenspiegel en een luxe afwerking van het exterieur & interieur. Bovendien is er keuze uit een modern en industrieel interieur.

In Nederland zijn er sinds de lancering meer dan 1.350 exemplaren van de MX-30 verkocht. De nieuwe Advantage is per direct te bestellen en leverbaar op basis van de beschikbare voorraad.