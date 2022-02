Prijzen openbare laadpalen onduidelijk

De prijs voor het opladen van een elektrische auto bij een publiek laadpunt is vooraf vaak onduidelijk. En verschilt per gebruikte tankpas of app. Het vergt een hele studie om voordelig elektrisch te tanken. Dat constateert de Consumentenbond op basis van een steekproef.

De prijs die consumenten per geladen Kilowattuur (kWh) betalen is afhankelijk van de laadpas of -app die ze gebruiken. De aanbieders hiervan moeten de tarieven vooraf duidelijk kenbaar maken in een app of op de website. Uit een steekproef onder 10 populaire aanbieders blijkt dat niet altijd goed te gaan.

Zo hebben Eneco en Greenchoice geen app, maar moeten consumenten de website raadplegen. Dat is omslachtig. Bovendien staat op de website van Eneco niet welke tarieven waar gelden. De informatie in de apps van Vandebron, Tango en E-Flux is onvolledig. Er staan tientallen laadpalen zonder prijsinformatie.

Ondoorgrondelijk

Hoewel laadpaalexploitanten ook zelf een tarief per kWh rekenen, kunnen de tarieven die consumenten betalen verschillen. Dit is afhankelijk van de pas die ze gebruiken. Zo kan het voorkomen dat een consument met een pas van Engie bij een laadpaal €0,24 per kWh betaalt en iemand met een Vattenfall-pas €0,40.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Toch is laden met een pas van Vattenfall niet altijd duurder. Dat hangt dan weer af van wie de laadpaal is en soms ook van het tijdstip dat je laadt. Voor consumenten is het echt ondoorgrondelijk. Er bestaan honderden laadpassen en – apps en die hanteren allemaal hun eigen tarieven en voorwaarden.’

Laadpaal aan huis

Consumenten met een laadpaal aan huis, zijn niet automatisch goedkoper uit. Die prijzen zijn gekoppeld aan hun reguliere energiecontract. Daardoor kunnen zij de dupe zijn van de sterk gestegen stroomprijzen. Die stijging is (nog) niet doorgevoerd bij de openbare laadpalen.