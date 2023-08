Forse stijging aantal personenauto’s op winterbanden tijdens zomerhitte

Dit jaar reden er, hartje zomer, fors meer personenauto’s op winterbanden dan voorgaande jaren. Dat blijkt uit eigen onderzoek van Branchevereniging BOVAG. Van de 1.248 onderzochte voertuigen bleek 7,8 procent uitgerust met winterbanden, tegen gemiddeld 5,5 procent in eerdere jaren. Dit betekent dat er in Nederland ruim 730.000 auto’s op banden rijden die bij hoge temperaturen onveilig zijn, voor een hoger brandstofverbruik zorgen, meer fijnstof en geluid produceren en sneller slijten.

In 2021 correspondeerde het percentage op winterbanden in de zomer nog met bijna 500.000 personenauto’s. Een stijging van 46 procent. BOVAG-controleurs inspecteerden dit jaar in augustus 1.248 voertuigen op parkeerplaatsen in Amsterdam, Utrecht, Arnhem en Roermond, waarbij onder 97 personenauto’s een of meerdere winterbanden waren gemonteerd. Het aandeel vierseizoenenbanden bedroeg bijna 32 procent.

Veel personenauto's stonden op een mix van verschillende bandenmerken en -soorten, soms zelfs op de as die zorgt voor de aandrijving en dus voor tractie moet zorgen. Dit suggereert dat banden vaak een ondergeschoven kindje zijn in het budget voor autokosten. Wat opviel was dat de winterbanden veelal onder relatief oude, kleine auto’s werden aangetroffen. Dit zijn de auto’s die het minst vaak bij de garage komen omdat ze minder kilometers maken, een tweede mogelijke verklaring. Ten slotte hebben we tijdens covid minder geld uitgegeven aan onderhoud.

Meer brandstof, geluid en slijtage

Winterbanden zijn gemaakt van zachter rubber dan zomerbanden en het profiel is voorzien van extra groefjes. Dat zorgt op een koud, hard en of besneeuwd wegdek voor meer grip en een betere wegligging. Maar bij hoge temperaturen verslechtert de weglegging aanzienlijk. De remweg is langer en de rolweerstand is hoger, waardoor de banden sneller slijten. Dat levert meer fijnstof op en resulteert in een hoger brandstofverbruik.

Duidelijk herkenbaar

Een winterband is optisch niet alleen te herkennen aan de extra gekartelde groefjes in het profiel, maar vaak staat op de zijkant ook een commerciële benaming die duidelijk refereert aan de winter, aan sneeuw, kou of ijs.

Vierseizoenenband populairder dan ooit

Steeds meer automobilisten kiezen voor een vierseizoenenband; uit het BOVAG-onderzoek blijkt dat bijna 32 procent van de personenauto’s daarmee is uitgerust. Een logische keuze bij een laag of gemiddeld jaarkilometrage. De vierseizoenenband is een compromis en combineert de eigenschappen van de winter- en zomervariant. Bij de meeste A-merken zijn deze banden ook gecertificeerd voor winterse omstandigheden. Voor veel-rijders is de halfjaarlijkse wissel van winter- naar zomerbanden -en vice versa- de verstandigste keuze.