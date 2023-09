De nieuwe Alfa Romeo 33 Stradale

De nieuwe 33 Stradale fungeert als ideale schakel tussen de verbrandingsmotoren uit het verleden en de elektrische toekomst, met respect voor de roemruchte geschiedenis van Alfa Romeo en met stilistische kenmerken van de originele 33 Stradale uit 1967.

Alfa Romeo keert met de 33 Stradale terug naar de wereld van ‘fuoriserie’ met op maat gemaakte modellen: de oplage van slechts 33 exemplaren – die inmiddels allemaal verkocht zijn – worden stuk voor stuk met de hand gebouwd door Carrozzeria Touring Superleggera. De nieuwe 33 Stradale is ontwikkeld voor sensationele circuitprestaties, maar ook voor dagelijks gebruik op de openbare weg, zonder concessies te doen aan comfort en gebruiksgemak.

Alfa Romeo levert de 33 Stradale met een 3,0-liter V6 twinturbo benzinemotor met meer dan 620 pk, of met volledig elektrische aandrijving met ruim 750 pk vermogen en een geschatte actieradius van 450 km (WLTP).

De exclusiviteit en het ongekende niveau van maatwerk van de 33 Stradale wordt onderstreept door de ‘Bottega’: een team van Alfa Romeo-professionals dat klanten vanaf het begin betrekt bij het proces om een gepersonaliseerde auto te creëren die in elk detail uniek is, zelfs met de mogelijkheid om het chassisnummer persoonlijk te ‘ondertekenen’.

Het project van de nieuwe 33 Stradale is het resultaat van de passie binnen het Alfa Romeo-team en de wens om een unieke auto te ontwikkelen in de autowereld én binnen de Stellantis Group, die in alle opzichten past bij de geschiedenis van het merk.