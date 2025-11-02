Veelzijdige full-hybrid Mitsubishi Grandis biedt comfort, krachtige prestaties en is zuinig

Mitsubishi Motors introduceert de volledig nieuwe Grandis. Deze compacte SUV is speciaal ontwikkeld voor het grootste en meest concurrerende segment van Europa. Het ontwerp van de Mitsubishi Grandis is krachtig en de auto is voorzien van een geavanceerde full-hybrid aandrijflijn en slimme connectiviteit, afgestemd op de behoeften van de moderne bestuurder.

De Grandis combineert het kenmerkende design-DNA van Mitsubishi met een full-hybrid aandrijflijn, de nieuwste Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) en on-demand connectiviteit via Google Built-in. De modelnaam Grandis – afgeleid van het Latijnse woord voor ‘groot en indrukwekkend’ – is afkomstig van Mitsubishi’s MPV uit de jaren 2004-2011. Deze nieuwe interpretatie geeft weer een eigentijdse invulling aan die naam, met een ruim en doordacht interieur, gericht op dagelijks gebruik en jonge gezinnen. De productie van de nieuwe Grandis is in oktober 2025 van start gegaan in Valladolid (Spanje). Het nieuwe model maakt deel uit van het vernieuwde modellengamma van Mitsubishi, met als vlaggenschip de Outlander Plug-in Hybrid.

