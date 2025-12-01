Ford Pro wint met nieuwe Ranger PHEV vierde International Pick-up Award

Ford Pro heeft met de nieuwe Ranger Plug-in Hybrid (PHEV) de International Pick-up Award 2026/2027 gewonnen. Het is de vierde keer in vijftien jaar dat Ford deze prestigieuze onderscheiding ontvangt, en tevens de eerste keer dat een plug-in hybride pick-up door de jury wordt bekroond.

Met deze overwinning telt de Ranger nu vier IPUA-titels (2013, 2020, 2024 en 2026/27), waarmee Ford het meest bekroonde merk binnen de geschiedenis van de verkiezing is.

