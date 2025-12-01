Wereldpremière GV60 Magma markeert start high-performance tijdperk Genesis

Genesis heeft het doek getrokken van de GV60 Magma, het allereerste high-performance productiemodel van het merk. Dat gebeurde op Circuit Paul Ricard in Le Castellet, Frankrijk.

Samen met deze wereldpremière trapt Genesis een nieuw decennium af waarin Luxury High Performance centraal staat. Samen met de onthulling maakte Genesis ook zijn visie bekend om zijn positie als echt luxemerk te verstevigen door het concept Luxury High Performance te omarmen: een naadloze fusie van verfijnde elegantie en superieure prestaties.

De GV60 Magma wordt eerst geïntroduceerd in Korea. In 2026 volgt de marktintroductie in Europa en Noord-Amerika, waarmee het concept Luxury High Performance wereldwijd bereikbaar wordt voor een nieuwe generatie bestuurders. In Nederland introduceert Genesis eerst de drie volledig elektrische modellen GV60, Electrified GV70 en Electrified G80.