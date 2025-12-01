Vernieuwde Alfa Romeo Tonale vanaf € 46.700

De vernieuwde Alfa Romeo Tonale, de eerste geëlektrificeerde C-SUV van het merk, is er vanaf € 46.700. Behalve sportiever vormgegeven is de nieuwe Alfa Romeo Tonale ook technisch verder verfijnd.

Met standaard een rijkere standaarduitrusting, 4x4 én een efficiënte plug-in hybride-aandrijflijn en tot 8 jaar garantie speelt de Tonale bovendien nog meer in op de wensen van de moderne automobilist. Uiteraard blijft het model trouw aan de sportieve geest van Alfa Romeo. De nieuwe Tonale is verkrijgbaar in vier uitrustingsniveaus: Tonale, Ti, Sport Speciale en Veloce. De basisuitvoering start bij € 46.700, gevolgd door de Ti vanaf € 49.900. De tijdelijk leverbare Sport Speciale is verkrijgbaar vanaf € 51.900, terwijl de luxe en dynamische Veloce start bij € 52.650. Daarmee biedt Alfa Romeo in alle varianten een rijke uitrusting voor een scherpe prijs.

Stap vooruit



Ook qua uitrusting zet de nieuwe Tonale een stap vooruit. Alle versies beschikken over uitgebreide technologieën en comfortvoorzieningen. Zo zijn onder andere LED-dagrijverlichting, full-LED achterlichten, adaptieve cruise control met Stop & Go, een digitaal 12,3-inch instrumentarium, een 10,25-inch infotainmentscherm, draadloze Apple CarPlay & Android Auto, parkeersensoren vóór & achter, een achteruitrijcamera, keyless entry en dual-zone airconditioning standaard inbegrepen.