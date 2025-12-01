Opel Mokka GSE Rally belooft Grand Sport Electric in ADAC Opel GSE Rally Cup

Opel en de ADAC kondigen opwindende wijzigingen aan voor het rallyseizoen 2026. ’s Werelds eerste elektrische rallycompetitie voor één merk krijgt niet alleen een nieuwe naam, maar ook een volledig nieuwe rallyauto.

De rallycompetitie heet voortaan ADAC Opel GSE Rally Cup. Deelnemers rijden niet meer in de Opel Corsa Rally Electric, maar in de nieuwe Opel Mokka GSE Rally, met 207 kW (281 pk) vermogen en 345 Nm koppel. Het is de eerste rallyauto ter wereld die is ontwikkeld volgens het nieuwe FIA eRally5-reglement. Het komende seizoen van de ADAC Opel GSE Rally Cup bestaat uit zeven rally’s in zes Europese landen. De eerste rally is in mei de ELE Rally in Eindhoven.

Elektrische prestaties, nieuw model



Met het nieuwe model zet Opel een volgende stap in zijn GSE‑strategie. De Mokka GSE Rally levert dus meer dan twee keer zoveel vermogen als de Corsa Rally Electric (100 kW/136 pk). Het onderstel is speciaal ontwikkeld voor rallygebruik, met onder meer een lichtgewicht chassis, Bilstein-wielophanging en versterkte aandrijfcomponenten. Met zijn prestaties en technische eigenschappen nadert de Mokka GSE Rally het niveau van Rally4-auto’s.