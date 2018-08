Nederlanders op de vlucht na aardbeving in Lombok

Het epicentrum van de beving lag op tien kilometer diepte onder de zeespiegel, bijna 30 kilometer ten noordoosten van Lombok.

Direct na de beving ontstond paniek onder zowel de bevolking als bewoners. Ook in Bali werd de beving sterk gevoeld net als op het eiland Nusa Lembongan (6.4.), waar de 20-jarige Tessa en haar vriend Julian uit Mijdrecht op vakantie zijn.

Tessa en haar vriend wilden net hun gehuurde scooter inleveren toen de bodem onder hun voeten begon te schudden. Vrijwel direct volgde er een tsunamialarm waarna ze zichzelf in veiligheid brachten op een berg. Daar stonden ze samen met tientallen andere toeristen en eilandbewoners te wachten tot het tsunamialarm werd afgeschaald.

Inmiddels is het nacht in Nusa Lembongan ''Nu een paar uur later liggen we op bed maar doen geen oog dicht uit angst voor nieuwe naschokken ofwel een nieuwe beving'', aldus Tessa.

Als alles rustig blijft zullen Tessa en haar vriend doorreizen naar Bali.