Hartverscheurende foto: moeder neemt afscheid van stervend dochtertje

Te zien is hoe de moeder afscheidt neemt van haar 19 maanden oude dochtertje Emeline. De jonge moeder schrijft onder de hartverscheurende foto: “Ik wou dat ik je nog een dag langer kon vasthouden”.

Emeline werd op 11 juni 2018 bewusteloos aangetroffen in het zwembad van de buren in Coto de Caza dat ligt ten zuide van Los Angeles. Moran en haar man waren bij de buren op een feestje. Morgan sprong direct het water in en reanimeerde haar dochter. De artsen hadden aanvankelijk goede hoop, maar de toestand van het meisje verslechterde met het uur. Een dag later stierf Emeline in het ziekenhuis.

Het koppel spreekt nu pas openbaar over de tragedie die toen plaatsvond.

''We hopen door ons verhaal te delen dat we het verschil kunnen maken voor andere ouders die een kind verloren hebben”, zei Morgan eerder tijdens het Amerikaanse televisieprogramma ‘The Today Show’.

In 2012 trouwde Miller met beachvolleykampioene Morgan Beck. Het koppel heeft een zoontje, Edward, geboren in 2015, een jaar voor de geboorte van Emeline. Er is een derde kindje op komst.