Taakstraffen en voorwaardelijke celstraf voor op gruwelijke wijze doden hond

De 25-jarige haalde begin 2018 een Staffordshire terriër uit het asiel. In april ging hij met de hond op bezoek bij zijn 28-jarige vriend waar de hond naar het kind van de vriend hapte. Daarop heeft de vriend de hond geslagen en geschopt. Later zei de vriend dat de hond dood moest. De mannen belden vervolgens met de dierenambulance om te informeren hoe ze zouden moeten handelen. Het advies dat ze kregen was de hond weg te houden bij het kind en de volgende dag contact op te nemen met een dierenarts of een asiel. De mannen besloten echter zelf te handelen omdat het geld zou kosten om de hond te laten inslapen of het naar het asiel te brengen.

Ze namen de hond ’s avonds mee naar een bedrijventerrein waar de 28-jarige man de hond sloeg en zijn vriend de opdracht gaf een zware steen te zoeken. Vervolgens bonden ze de steen met touwen vast aan het tuigje van de hond waarna ze hem in het kanaal bij Helmond gooiden. De hond werd de volgende dag dood gevonden. Toen bleek dat hij een flinke snijwond had op zijn rug wat aannemelijk maakt dat er is geprobeerd de chip met gegevens uit de hond te verwijderen.

De politierechter is van oordeel dat de mannen samen de hond hebben gedood door het toegepaste geweld. De mannen hebben de hond op grove wijze mishandeld en de hond moet hiervan flink hebben geleden. De rechter weegt in de strafbepaling mee dat de 28-jarige man bekend is bij de reclassering en meerdere veroordelingen op zijn naam heeft staan vanwege zijn agressieproblemen. Daarom koppelt de rechter tevens bijzondere voorwaarden aan de voorwaardelijke gevangenisstraf. Zo moet de man zich melden bij de reclassering en meewerken aan eventuele behandelingen voor zijn agressieproblematiek.