Man overleden na verkeersongeval in Haalderen

Een 49-jarige man uit Gendt is op donderdag 18 oktober rond 07.20 uur bij een verkeersongeval in Haalderen om het leven gekomen.

De man reed op zijn scooter op de Defensiedijk in Haalderen en kwam door nog onbekende oorzaak in botsing met een andere scooter die werd bestuurd door een 41-jarige Nijmegenaar. Beiden zijn naar het ziekenhuis overgebracht; de man uit Gendt kwam later aan zijn verwondingen te overlijden.

De verkeersongevallenanalyse onderzoekt dit ongeval.