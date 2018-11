Politie onderzoekt overval woning in Hilvarenbeek

Uit het eerste onderzoek blijkt dat de overvallers vermoedelijk tussen 11.00 en 11.15 uur bij het slachtoffer aanbelden en vervolgens de woning binnen drongen. Ze hadden hun gezicht bedekt. Het slachtoffer werd door een van de overvallers op het hoofd geslagen. Ze liep daardoor een forse hoofdwond op die behandeld moest worden in het ziekenhuis. Het is nog niet bekend of er iets buit gemaakt is. Verder is onduidelijk hoe de daders gevlucht zijn. Er wordt gesproken over een lichtkleurige auto. Er werd een Burgernetbericht verstuurd met daarin de beschikbare informatie. De politie heeft in de omgeving nog tevergeefs gezocht naar de daders. Er is een buurtonderzoek ingesteld. Ook wordt navraag gedaan voor eventuele camerabeelden.