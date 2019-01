BMW Motorrad al negen jaar op rij marktleider in Nederland

BMW Motorrad was het afgelopen jaar voor de negende keer op rij marktleider in Nederland, een unieke gebeurtenis. Deze prestatie is mede te danken aan de introductie van maar liefst zeven nieuwe modellen.

Op naar tien jaar marktleiderschap

In 2018 brak BMW Motorrad opnieuw verkooprecords. Afgelopen jaar vonden maar liefst 2081 motoren en motorscooters een nieuwe eigenaar in Nederland – een stijging van 3% ten opzichte van 2017. Naast de introductie van maar liefst zeven nieuwe modellen, is deze groei mede te danken aan de professionaliteit en het vakmanschap van de dealers. Ook het vertrouwen van klanten in BMW Motorrad en zijn producten is een belangrijke reden voor het succes.

BMW Motorrad is erop gebrand om dit succes vast te houden en ook in 2019, voor het tiende jaar op rij, marktleider te worden.

Zeven nieuwe modellen

Maar liefst zeven nieuwe modellen debuteerden in 2018. BMW Motorrad breidde het aanbod in het toursegment uit met de zeer comfortabele BMW K 1600 Grand America. In het midsize scootersegment debuteerde de BMW C 400 X – een dynamisch premiummodel om sneller te kunnen reizen in stedelijk gebied. De nieuwe BMW F 750 GS en BMW F 850 GS betraden het Adventure-middensegment en de BMW R 1250 GS, R 1250 RT en R 1250 GS Adventure zijn voorzien van een nieuw motorblok met ShiftCam technologie. De vernieuwde, sterkere en karaktervolle boxermotor draagt bij aan de kracht en souplesse van deze reis- en toermotoren.

Prijzen 2019 ongewijzigd.

In 2019 moeten de introductie van de nieuwe BMW F 850 GS Adventure, R 1250 R, R 1250 RS, C 400 GT en S 1000 RR de leidende positie van BMW Motorrad in de markt verstevigen. De prijzen van het gehele gamma van BMW Motorrad zijn in Nederland voor 2019 ongewijzigd.