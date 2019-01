Bijna driehonderd Nederlandse vakantiegangers al drie dagen vast op Curaçao

André (59) uit Ridderkerk tegen de krant: 'Klinkt leuk zo’n verlengde vakantie maar dat is het niet.' Na een duikvakantie op Bonaire stapte de Ridderkerker samen met zijn vrouw (58) op het vliegtuig dat hen en andere vakantiegangers naar Nederland zou brengen. Echter, tijdens de tussenstop op Curaçao bleek hun vliegtuig, een Boeing 787-8 Dreamliner van Tui, een technische storing te hebben. Toen de storing verholpen leek, moesten de passagiers opnieuw urenlang wachten, omdat het bewuste onderdeel getest moest worden. Uiteindelijk bleek de storing niet te zijn verholpen en moesen ze wachten op een nieuw onderdeel dat zou worden ingevlogen. Woordvoerster Petra Kok van Tui tegen de krant: 'Dat onderdeel is nu onderweg naar Curaçao.' Volgens de woordvoerster was het verhelpen van het probleem niet eenvoudig.

André uit Ridderkerk vindt het nogal wat. André: 'Het onderdak is weliswaar geregeld en we proberen er het beste van te maken maar je wordt opgezadeld met allerlei extra kosten en ongemakken.' Hij bedoelt dan vooral de kosten voor taxi's en bellen en sms'en met het thuisfront. Daarnaast moest hij ook nog zaken regelen zoals het opnemen van extra vakantiedagen. Volgens hem was de huisvesting nu in orde, maar dat zou eerst een ramp geweest zijn. André en zijn vrouw zitten nu in het Hilton.

Volgens de TUI-woordvoerster vond niet iedereen de vertraging vervelend. Tegen de krant zei Kok: 'Alle 298 passagiers zijn ondergebracht in drie hotels waaronder het Hilton en het Santa Barbara. De kosten voor de overnachtingen en maaltijden nemen wij voor onze rekening.’ Vrijdagmiddag Nederlandse tijd zullen de gestrande vakantiegangers terugvliegen naar Schiphol, waar ze vrijdagavond rond 22.00 uur worden verwacht.