Tien doden en ruim dertig gewonden bij grote flatbrand Parijs

Bij een grote brand in een flat in het 16e arrondissement van Parijs zijn minstens tien personen omgekomen en een dertigtal gewonden gevallen waaronder zes brandweermannen. Dit melden de Franse media dinsdag.

'Brandstichting'

De fatale brand in de flat van acht verdiepingen aan de Rue Erlanger brak uit in de nacht van maandag op dinsdag rond 01.00 uur. De politie denkt dat de brand is aangestoken en heeft een bewoonster van het gebouw gearresteerd.

Brand geblust

De brandweer heeft de brand inmiddels geblust maar zal nog enige tijd nodig hebben met de nabluswerkzaamheden. De brandweer heeft op de achtste verdieping van de flat een verkoold lichaam gevonden. Het aantal dodelijke slachtoffers kan echter nog steeds stijgen omdat de verkenningsoperaties nog niet zijn afgerond.