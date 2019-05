Meerdere scholen in België ontruimd na bommelding, meer dan 20.000 leerlingen opgevangen

In Belgische plaatsen Diest, Aarschot en Westerlo zijn woensdagochtend alle scholen volledig ontruimd, nadat er iemand gedreigd had een bom te laten afgaan.

Het gaat om zo'n 20.000 kinderen. De leerlingen worden verzameld op het evacuatiepunt van hun school. Ouders werd gevraagd om hun kind te komen ophalen in de evacuatiepunten, wat leidde tot een flinke verkeerschaos. Dit schrijft de Belgische krant Nieuwsblad.be,

De krant schrijft dat volgens nog onbevestigde berichten in een telefoontje aan de Antwerpse brandweer werd gedreigd om in een school in die drie gemeenten om tien uur een bom te laten afgaan. Andere bronnen melden dan weer een man woensdagnacht omstreeks 3 uur een dreigbrief aan het politiecommissariaat van Westerlo zou hebben opgehangen. De burgemeesters van de drie plaatsen namen het zekere voor het onzekere en evacueerden alle scholen.

Update:

Er ging vanochtend echter geen bom af. Agenten kijken nu of er ergens iets ligt dat kan ontploffen. Omwonenden van de scholen is aangeraden om binnen te blijven totdat ze veilig naar buiten kunnen.