Duitse regeringsgezant raadt Joden af overal keppeltjes te dragen

De oorzaak van het toenemede antisemitisme zou de toenemende maatschappelijke verruwing zijn. Volgens Klein hebben vooral internet en de social media sterk bijgedragen aan de verruwing. Dit meldt onder meer de Duitse krant Bild zaterdag.

Felix is van mening dat overtredingen in de antisemitistische sfeer voor negentig procent uit de rechts-radicale hoek komen, maar eerder ontstond in Duitsland discussie over dit cijfer discussie. De Bondsdag deed onderzoek en daaruit kwam naar voren dat de politie antisemitische incidenten als extreem rechts registreert als er verder weinig gegevens voorhanden zijn of als er geen daders zijn aangehouden. Terwijl Duitse Joden in een enquête vaak naar moslims wezen als de verantwooordelijken voor anti-Joodse uitlatingen. De moslims die zich hieraan schuldig maken, zijn volgens Klein veelal mensen die al langer in Duitsland wonen. Zij kijken vaak naar Arabische zenders die een zeer negatief beeld van Israël en Joden neerzetten.