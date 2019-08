Drugsorganisatie Brazilië geleid door Nederlander (40) opgerold

Nederland

De drugsorganisatie smokkelden grote hoeveelheden cocaïne naar Europa waaronder met name Nederland, Frankrijk, Duitsland en België. De cocaïne die de criminele bende naar Europa smokkelde kwamen uit de directe buurlanden van Brazilië met name Bolivia, Colombia en Peru.

Luxeleventje

De criminelen hielden er een luxe levensstijl op na waarbij zij in kapitale villa's woonden en dure auto's, horloges en zelfs twee privéjets in hun bezit hadden. Ook werden vaak uitstapjes gemaakt naar Dubai en de Malediven. Totaal werden twee privéjets, een helikopter, een waterscooter, 11 luxeauto's, 571.000,- dollar in contanten, horloges en geldtelmachines in beslag genomen.