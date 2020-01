Nederlandse trainingsmissie in Noord-Irak stilgelegd

Vanwege de spaningen tussen Iran en de VS heeft de internationale coalitie in Irak besloten ook de Nederlandse trainingsmissie in Noord-Irak stil te leggen.

De commandant van de anti-IS-coalitie in Irak heeft alle trainingsactiviteiten opgeschort. De militairen blijven wel in Irak gestationeerd. Dit meldt het ministerie van Defensie. Het gaat om zo'n 50 Nederlandse trainers die in Erbil, Noord-Irak, Iraaks-Koerdische milities, persmerga's, opleiden. De Koerdische strijders krijgen daar training in onder meer schietvaardigheid, leiderschap, het beveiligen van grote steden en het onschadelijk maken van bermbommen. Ze speelden in de afgelopen jaren een belangrijke rol bij de strijd tegen IS.

Vanwege de spanningen in de regio was de training van speciale eenheden door Nederlandse militairen in de Iraakse hoofdstad Bagdad al eerder stopgezet.

De commotie ontstond nadat de Verenigde Staten de Iraanse generaal Qassem Soleimani afgelopen vrijdag bij een drone-aanval hadden gedood. Iran heeft wraak gezworen voor de aanslag op Soleimani.