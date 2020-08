Acht aanhoudingen bij onaangekondigde demonstratie Plein

Bij een onaangekondigde demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Plein in Den Haag, zijn donderdagmiddag 20 augustus acht betogers aangehouden. Tientallen betogers weigerden weg te gaan en belaagden de politie. Hierop is de ME ingezet. Er zijn drie agenten gewond geraakt. De politie stelt een onderzoek in naar verdachten die geweld hebben gebruikt richting de politie.

Agenten belaagd

Op de Lange Vijverberg was donderdagmiddag een demonstratie aangekondigd tegen de Spoedwet in verband met Covid-19. Hier was echter niemand te bekennen. Wel waren er twee onaangekondigde demonstraties op het Plein en het Buitenhof. De demonstranten verzamelden zich uiteindelijk op het Plein. Daar werden zij agressief richting de politie en gebruikten zij stevig geweld. De politie gaf diverse waarschuwingen die door de demonstranten in de wind werden geslagen. Hierop is de ME ingezet.

Verdachten

Zes van de acht verdachten zijn vandaag getoetst door de rechter-commissaris, die heeft beslist dat de verdachten terecht zijn aangehouden en nog even vast mogen blijven zitten. Het OM beslist later of zij zullen worden voorgeleid. Twee verdachten zijn door het Openbaar Ministerie heengezonden, er wordt nog beslist wat er met hun zaken gebeurt. De leeftijd van de verdachten varieert tussen de 34 en 67 jaar, het betreft zeven mannen en een vrouw. Vier verdachten zijn afkomstig uit Den Haag, de overigen uit Leidschendam, Etten-Leur, Wildervank en Sint Willebrord.