Schedel met zonnebril boven open haard blijkt van 8 jaar vermiste man

In het plaatsje Morgan County, in de Amerikaanse staat Tennessee, is een wel heel opmerkelijke vondst gedaan. Een inwoner maakte de politie er op attent dat er in een woning op een schoorsteenmantel boven de open haard een menselijke schedel stond met een zonnebril op.

Onderzoek

Het Openbaar Ministerie in Amerika heeft vervolgens onderzoek laten doen en daaruit is gebleken dat het om een echte schedel gaat. Nog opvallender is de uitkomst van het onderzoek van wie de schedel is. Het blijkt te gaan om een man die sinds 2012 is vermist. De schedel is geïdentificeerd als die van Junior Will McCann, een man die sinds september 2012 vermist is.

Jaar op schoorsteenmantel

Volgens een officiële verklaring vrijlating van de officier van justitie Russell Johnson werd de schedel in 2019 ontdekt en op een schoorsteenmantel geplaatst. Pas een jaar later kreeg de sheriff van een ongeruste burger de melding.

DNA-onderzoek

De schedel werd na de vondst naar het Knox County Regional Forensics Center en de UT-afdeling Antropologie gestuurd voor DNA-onderzoek. Uit dat onderzoek is nu naar voren gekomen dat het om de vermiste Junior Will McCann gaat. Volgens Johnson wordt er nu gespeculeerd en gaat er het gerucht dat Junior McCann mogelijk is vermoord door een familielid die inmiddels ook reeds is overleden.