Nog eens twee mannen opgepakt voor aanslag in Nice

Een bron heeft vrijdagavond aan de regionale krant Nice-Martin bevestigd dat er naar aanleiding van de aanslag in Nice nog eens twee personen zijn aangehouden. Naast de 21-jarige dader zijn er drie personen aangehouden voor betrokkenheid.

Donderdagavond werd een 47-jarige verdachte aangehouden. Vrijdag werden mannen 35 en 33 jaar aangehouden voor betrokkenheid. De 33-jarie man werd gevonden bij een huiszoeking in de woning van de 35-jarige man. Wat de relatie tussen de mannen is zal nog worden onderzocht.

Donderdag stak een 21-jarige Tunesiër drie personen dood en riep voor zijn daad ‘Allahoe akbar’. Het motief voor de aanslag in de basiliek is nog niet duidelijk.